Ex-BBB Davi Brito mostra fotos de passeio romântico com a nova namorada

Apaixonado! O ex-BBB Davi Brito aproveitou o dia ensolarado para curtir um passeio ao lado da nova namorada, Adriana Paula; veja fotos

Campeão do BBB 24, Davi Brito usou as redes sociais para compartilhar alguns registros especiais de sua viagem ao lado da nova namorada, Adriana Paula. O jovem assumiu a relação com a cirurgiã-dentista na última sexta-feira, 17, quando publicou as primeiras fotos do casal.

Os dois, que estão na Chapada Diamantina, na Bahia, aproveitaram o dia ensolarado deste sábado, 18, para realizar um passeio a cavalo. Esbanjando romantismo, Davi e Adriana foram fotografados aos beijos enquanto curtiam a companhia um do outro.

"Vaqueira e vaqueiro", escreveu o ex-BBB na legenda. A postagem rapidamente ganhou milhares de curtidas e comentários dos fãs, que desejaram felicidades ao novo casal.

"Lindos! Felicidades campeão!", declarou uma seguidora. "Que linda foto. Seja muito feliz, Davi, com o seu amor", disse outra. "Viva intensamente meu campeão", falou uma terceira.

Confira as fotos do ex-BBB Davi Brito com a nova namorada:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Davi Brito (@daviooficialll)

Davi Brito entrega dica para vencer o BBB

Vencedor do BBB 24, Davi Brito abriu o jogo e deixou uma dica importante para o público que deseja participar do reality show da TV Globo. Em entrevista recente ao 'Gshow', o baiano revelou a principal estratégia para vencer o programa.

De acordo com Davi, ser verdadeiro dentro da casa é a melhor saída para conquistar o prêmio. "Uma dica para você que quer ser campeão do Big Brother Brasil: seja somente você mesmo", iniciou ele.

"Como você é na rua, você vai ser dentro da casa. Não é você que vai se fazer campeão, é o público lá fora que faz você ser campeão", completou o ex-brother. Vale lembrar que Davi Brito venceu a edição do BBB 24 com 60,52% dos votos do público em uma final contra Isabelle Nogueira e Matteus Amaral.

