Nívea Maria estará na próxima novela das seis da Globo; saiba detalhes

Segundo apuração da CARAS Brasil, a atriz Nívea Maria estará no elenco de Êta Mundo Melhor!, sequência de Êta Mundo Bom!

Sequência de Êta Mundo Bom!, clássico da Globo exibido originalmente em 2016, a novela Êta Mundo Melhor! avança suas negociações e tem mais um nome confirmado em seu elenco: Nívea Maria(77). De acordo com apuração da CARAS Brasil, a veterana deve retornar à emissora após cinco anos para um papel inédito.

A nova versão já está sendo escrita por Walcyr Carrasco(73), e chega ao canal como parte das comemorações de 60 anos da Globo. O folhetim tem previsão para estrear no primeiro semestre de 2025, e promete ser uma grande produção. Nívea Maria já teria até assinado o contrato .

Apesar de ter garantido o retorno, ainda não existem muitos detalhes sobre o personagem da artista na novela. Já se sabe que será um papel inédito, com presença do início ao fim da trama, e com uma função importante no desenrolar da história.

Leia também: Nívea Maria abre sua intimidade e revela como é fora dos palcos: 'Adoro ser dona de casa'

O último papel de Nívea Maria na TV Globo foi em A Dona do Pedaço (2019), com a personagem Evelina Ramirez. Desde então, a atriz vem se dedicando ao teatro e também participou da terceira temporada da série A Divisão, produção do Globoplay.

ÊTA MUNDO MELHOR! JÁ ESTÁ A TODO O VAPOR

Outra atriz que também aceitou retornar para a novela é Bianca Bin (34), a informação foi publicada em primeria mão pela CARAS Brasil. Além da artista, Sergio Guizé (44) foi outro ator que sinalizou positivo para convite de Êta Mundo Melhor!. A última vez que os dois integraram o elenco de uma novela juntos foi em O Outro Lado do Paraíso (2017), também de Walcyr.

Leia mais em: Como está Nívea Maria? Atriz deu novo rumo à carreira após anos em novelas

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO O INSTAGRAM DA CARAS BRASIL: