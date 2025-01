Benício Huck surge em clima de romance com a namorada durante viagem na neve

Benício Huck , filho dos apresentadores Angélica e Luciano Huck, completa mais um mês de namoro com a influenciadora Duda Guerra nesta sexta-feira, 24

Benício Huck , filho dos apresentadores Angélica e Luciano Huck, está completando mais um mês de namoro com a influenciadora Duda Guerra nesta sexta-feira, 24. Para celebrar os nove meses de união, Duda fez um post romântico em seu perfil nas redes sociais.

Nos stories do Instagram, a carioca compartilhou uma foto deles esquiando juntos, em que ela aparece montada nos ombros dele, e escreveu: "Feliz 9 meses! Cada mês que passa, eu entendo ainda mais o significado do amor. Você me faz sentir amada, cuidada e feliz. Obrigada por tudo, meu amor. Te amo".

Storie de Duda Guerra (Reprodução/Instagram)

Como é a relação de Angélica com as noras?

Recentemente, Angélica deu detalhes de sua relação com as noras."Eles veem o nosso relacionamento… e exemplo é exemplo. Eles veem o nosso relacionamento e querem viver algo parecido. Eles vivem namoros longos. As minhas noras têm muita sorte. A mãe babona!”, disse ela.

Que também elogiou as noras. "Eu tenho muita sorte também, as meninas são muito legais. Os meus filhos têm essa coisa do amor em casa, eles querem ter a pessoa que eles amam. Por isso, eu sou uma sogra fofinha”, brincou.

Você viu a camiseta de Duda Guerra com fotos de Benício Huck?

Recentemente, Duda Guerra, apareceu vestido uma camiseta estampada com fotos dela e do namorado, Benício Huck. Em um vídeo compartilhado no Instagram, ela mostrou tudo o que come em um dia após aderir a dieta do ovo.

Enquanto mostrava uma de suas refeições, ela apareceu vestindo uma camiseta preta decorada com corações e uma sequência de fotos do casal de adolescentes, incluindo momentos em que aparecem se beijando. Veja a foto aqui!

Leia também: Saiba quem são as namoradas dos filhos de Angélica e Luciano Huck