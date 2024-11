Desaparecida há 2 semanas, Chanel Maya Banks, de 'Gossip Girl', é encontrada após apelo familiar

Sem entrar em contato com a família desde o final de outubro, Chanel Maya Banks, de 'Gossip Girl', foi encontrada nesta quarta-feira, 13; saiba mais

Nesta quarta-feira, 13, foi confirmada a localização de Chanel Maya Banks, que havia desaparecido há duas semanas. De acordo com o site norte-americano TMZ, a polícia informou que a atriz, conhecida por ter participado de três episódios da série Gossip Girl, foi encontrada sã e salva, sem sinais de lesões. Até o momento, não foram revelados detalhes sobre o local onde ela foi encontrada ou sobre as circunstâncias de seu desaparecimento.

Durante as primeiras investigações, a polícia realizou uma verificação de bem-estar no apartamento de Banks, localizado em Los Angeles. No local, foram encontrados seus pertences e seu cachorro, mas sem nenhum sinal de sua presença.

Para quem não acompanhou, Chanel, que interpretou Sawyer Bennett na série juvenil Gossip Girl, estava desaparecida desde o final de outubro. De acordo com a prima dela, Danielle-Tori Singh, a família suspeita do marido, que não teve o nome divulgado. Além disso, os familiares da artista criaram uma página de vaquinha no site GoFundMe para tentar encontrá-la. Segundo ela, o dinheiro arrecadado seria para ajudar nas investigações.

No texto compartilhado, Danielle afirma que a atriz estava em Los Angeles, mas não entrava em contato com a família desde o último dia 30 de outubro. Policiais chegaram a ir atrás dela em seu apartamento nos dias 7 e 8 de novembro em Playa Vista, mas ela não foi encontrada na ocasião.

Chanel Maya Banks publicou reflexão enigmática antes de desaparecer

Pouco tempo antes de desaparecer, a atriz Chanel Maya Banks, conhecida por seu papel em Gossip Girl, compartilhou uma publicação enigmática em seu perfil oficial no TikTok. Aos 36 anos de idade, a artista realizou seu último contato com os familiares no dia 30 de Outubro deste ano.

Atualmente focada em trabalhos com a escrita, Chanel publicou uma selfie com a música Pretty, de MEYY, ao fundo. Na legenda, ela escreveu um longo texto reflexivo. “Tres sage, tres soucieux” - “Muito sábia, muito preocupada” -, iniciou ela. Na sequência, a atriz desabafou sobre tendências, autenticidade e felicidade pessoal. Leia na íntegra.