Atriz de 'Gossip Girl', Chanel Maya Banks publicou reflexão enigmática antes de desaparecer

Desaparecida há duas semanas, a atriz Chanel Maya Banks, de 'Gossip Girl', fez uma postagem misteriosa antes do ocorrido: "Não me sinto desencorajada"

Pouco tempo antes de desaparecer, a atriz Chanel Maya Banks, conhecida por seu papel em Gossip Girl, compartilhou uma publicação enigmática em seu perfil oficial no TikTok. Aos 36 anos de idade, a artista realizou seu último contato com os familiares no dia 30 de Outubro deste ano.

Atualmente focada em trabalhos com a escrita, Chanel publicou uma selfie com a música Pretty, de MEYY, ao fundo. Na legenda, ela escreveu um longo texto reflexivo. “Tres sage, tres soucieux” - “Muito sábia, muito preocupada” -, iniciou ela.

Na sequência, a atriz desabafou sobre tendências, autenticidade e felicidade pessoal. "Agora é deselegante publicar apenas uma foto? Será que perdi outra tendência? Esse é o problema das tendências: elas são ao mesmo tempo a mais inconstante e incômoda das ondas, uma fúria torrencial que consome a preciosa atenção de todos em seu caminho. Uma coisa insidiosa, a tendência captura ao cativar suas vítimas, roubando-lhes o presente mais precioso: a autenticidade. Tenho refletido sobre o significado da individualidade não adulterada. Para a maioria, é preciso coragem para ser autêntico em um mundo em que todos pensam, agem e se esforçam para se parecer com os outros", escreveu.

"Não me sinto nem um pouco desencorajada, não. Eu me esforço para existir naquela felicidade abrangente e sempre expansiva de contrariar o zeitgeist (que significa 'espírito do tempo') e simplesmente ser eu mesma. Portanto, decidi que agora estou na minha era 'quem se importa com o que dizem', minha era 'porque eu posso'. Porque, no final de tudo, sempre admiramos os criadores: aqueles que escrevem suas próprias histórias", finalizou Chanel Banks.

Veja na íntegra:

Entenda o caso

A atriz Chanel Maya Banks, que interpretou Sawyer Bennett na série juvenil Gossip Girl, está desaparecida. De acordo com a prima dela, Danielle-Tori Singh, a família suspeita do marido, que não teve o nome divulgado. E a família criou uma página de vaquinha no site GoFundMe para tentar encontrar a artista.

No texto compartilhado, Danielle afirma que a atriz estava em Los Angeles, mas não entra em contato com a família desde o último dia 30 de outubro. Policiais chegaram a ir atrás dela em seu apartamento nos dias 7 e 8 de novembro em Playa Vista, mas ela não foi encontrada.

"Ela está casada há pouco mais de um ano e seu marido não está cooperando com a polícia. Em 10 de novembro, minha tia e eu conseguimos entrar no apartamento e todos os pertences dela ainda estão lá. Os únicos itens que não localizamos foram o telefone e o laptop dela. Ela também não vai a lugar nenhum sem seu cachorrinho, que foi deixado para trás, assim como o seu carro, porque está estacionado na garagem", disse Danielle no texto.

“A última mensagem de texto que recebemos dela antes de seu telefone ser desligado foi em 30 de outubro. Não vou sair da Califórnia até encontrar minha prima. Posso dizer em minha alma, em meu instinto, que algo não está certo. ... Estamos passando de duas semanas sem uma palavra, sem um som. Nada”, continuou a prima.

Segundo ela, o dinheiro arrecadado será para ajudar nas investigações. “Também precisamos de dinheiro para hotéis, alimentação, aluguel de carro e gasolina. Por favor, ajude-nos a encontrar minha prima.”, acrescentou Singh.