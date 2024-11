Atriz de Gossip Girl, Chanel Maya Banks desaparece e família faz apelo

A atriz Chanel Maya Banks, que viveu Sawyer Bennett em Gossip Girl, está desaparecida. A família criou uma vaquinha para tentar encontrar a artista

A atriz Chanel Maya Banks, que interpretou Sawyer Bennett na série juvenil Gossip Girl, está desaparecida. De acordo com a prima dela, Danielle-Tori Singh, a família suspeita do marido, que não teve o nome divulgado. E a família criou uma página de vaquinha no site GoFundMe para tentar encontrar a artista.

No texto compartilhado, Danielle afirma que a atriz estava em Los Angeles, mas não entra em contato com a família desde o último dia 30 de outubro. Policiais chegaram a ir atrás dela em seu apartamento nos dias 7 e 8 de novembro em Playa Vista, mas ela não foi encontrada.

"Ela está casada há pouco mais de um ano e seu marido não está cooperando com a polícia. Em 10 de novembro, minha tia e eu conseguimos entrar no apartamento e todos os pertences dela ainda estão lá. Os únicos itens que não localizamos foram o telefone e o laptop dela. Ela também não vai a lugar nenhum sem seu cachorrinho, que foi deixado para trás, assim como o seu carro, porque está estacionado na garagem", disse Danielle no texto.

“A última mensagem de texto que recebemos dela antes de seu telefone ser desligado foi em 30 de outubro. Não vou sair da Califórnia até encontrar minha prima. Posso dizer em minha alma, em meu instinto, que algo não está certo. ... Estamos passando de duas semanas sem uma palavra, sem um som. Nada”, continuou a prima.

Segundo ela, o dinheiro arrecadado será para ajudar nas investigações. “Também precisamos de dinheiro para hotéis, alimentação, aluguel de carro e gasolina. Por favor, ajude-nos a encontrar minha prima.”, acrescentou Singh.

