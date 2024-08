Depois de nascimento do filho, Justin Bieber ajudou Hailey em momento inusitado

Justin Bieber teria ajudado a mulher em detalhe da sua produção de beleza após o nascimento do primeiro filho do casal; descubra qual

Justin Bieber vem se mostrando um marido dedicado para Hailey, em um momento curioso após o nascimento do primeiro filho do casal, Jack Blues Bieber, que veio ao mundo na última sexta-feira, 23.

A manicure da empresária, Zola Ganzorigt, contou que foi o cantor que decidiu o design de unhas dela, que marcou presença na primeira foto do bebê. Em entrevista à Vogue, a profissional explicou: "Justin tem escolhido o design de unhas da Hailey ultimamente, e esse foi um pedido dele".

O artista escolheu para a sua parceira uma francesinha arredondada, em um tom de nude com a borda branca. O clique que o astro publicou o primeiro registro público do bebê no seu perfil do Instagram, anunciando o nome dele e escrevendo na legenda: "Bem-vindo ao seu lar", já acumula mais de 20 milhões de curtidas na rede social.

Qual é o significado do nome do filho de Justin Bieber e Hailey Bieber?

De acordo com informações da CNN, existe uma razão sentimental por trás da escolha do nome. Assim como seu pai, Justin manteve a tradição de nomear seu filho com as iniciais "JB". Além de Justin, seu pai, Jeremy Bieber, e dois de seus irmãos — Jazmyn Bieber e Jaxon Bieber — também compartilham as mesmas iniciais.

Conforme noticiou o site PageSix, Bieber ainda teria escolhido o nome de seu filho como uma forma de homenagear o seu pai, já que seu nome do meio é Jack.

Casal demorou para anunciar a gravidez

Em maio, Hailey Bieber e Justin Bieber anunciaram que estavam à espera do primeiro filho juntos. Na legenda do post, Justin Bieber apenas marcou o perfil da modelo e ela também fez o mesmo. Os fãs do casal demoraram um pouco para descobrir o novidade, já que a modelo decidiu esconder a gravidez durante os seis primeiros meses.

Em entrevista à W Magazine, Hailey contou que não revelou a novidade pois gostaria de viver o início da gestação de uma forma mais tranquila, mas sabia que uma hora teria que contar a notícia. No final de julho, ela impressionou ao exibir como estava seu ventre na reta final da gestação.