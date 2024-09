Depois de brigas, irmã de Bruna Biancardi posta selfie ao lado de Neymar

Bianca Biancardi, está em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para visitar a irmã; Neymar e a cunhada posam juntos em nova foto

Bianca Biancardi, irmã de Bruna Biancardi, surpreendeu os seguidores ao publicar uma selfie ao lado de Neymar, nesta segunda-feira, 30. A selfie veio acompanhada de uma legenda carinhosa: "Um pouquinho dos primeiros dias matando as saudades", onde ela também compartilhou momentos com a sobrinha, Mavie, filha do casal.

Veja o post completo da irmã da influenciadora:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bianca Biancardi (@bibiancardi)

A publicação chamou atenção porque, em junho do ano passado, Bianca fez duras críticas públicas ao jogador após o episódio de traição envolvendo Neymar. Na ocasião, ela defendeu a irmã em uma postagem direta: "Eu poderia enviar isso por WhatsApp, mas como ele gosta de zoar na internet, bora lá. O que adianta pedir perdão para a família no chá de bebê e continuar agindo como criança?". Bianca também destacou que Bruna Biancardi não estava na relação por interesse, rebatendo comentários maliciosos da época.

Bruna Biancardi compartilha fotos com Neymar e Mavie

Após passar alguns dias com a família no Brasil, a influenciadora digital Bruna Biancardi compartilhou alguns momentos de sua rápida passagem por Dubai, nos Emirados Árabes, ao lado do namorado, Neymar Jr, e da filha do casal, Mavie. Neste domingo, 29, ela postou um álbum de fotos em seu Instagram.

“Nossa rápida parada em Dubai”, começou ela na legenda. Em seguida, descreveu as fotos. Na foto em que aparece com o jogador do Al-Hilal e a filha, Bruna opinou que é a “hora que ela mais gosta”. Já em uma foto com o atleta e amigos, ela disse: “bem jovens”.

Em outro momento, a pequena aparece na companhia do jogador."Maviezinha a milanesa", disse ela. Ao mostrar a herdeira sorridente, Bruna descreveu o momento como “se eu não durmo, ninguém dorme” . "De rolezinho no shopping com a minha melhor amiga", disse Biancardi ao mostrar outro momento com a herdeira.

A publicação, que recebeu comentários carinhosos de inúmeros internautas, também contou com a presença de Georgina Rodríguez, que é esposa de Cristiano Ronaldo. Na mensagem, a companheira do jogador de futebol português destacou: "Como vocês são lindas", escreveu ela.