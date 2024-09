Após passar alguns dias no Brasil, Bruna Biancardi compartilhou alguns momentos de sua passagem por Dubai com Neymar Jr, e a filha do casal, Mavie

Após passar alguns dias no Brasil, a influenciadora digital Bruna Biancardi usou suas redes sociais para compartilhar alguns momentos de sua rápida passagem por Dubai, nos Emirados Árabes, ao lado do namorado, Neymar Jr, e da filha do casal, Mavie, 11 meses. Neste domingo, 29, ela publicou um álbum de fotos em seu Instagram.

“Nossa rápida parada em Dubai”, iniciou ela na legenda. Em seguida, descreveu as imagens. Na foto em que aparece com o jogador do Al-Hilal e a filha, Bruna disse que é a “hora que ela mais gosta”. Já em uma foto com o atleta e amigos, ela escreveu “bem jovens”.

Em outro momento, a pequena aparece na companhia do pai. "Maviezinha a milanesa", falou ela. Ao mostrar a herdeira sorridente, Bruna descreveu o momento como“se eu não durmo, ninguém dorme” . "De rolezinho no shopping com a minha melhor amiga", disse Biancardi ao mostrar outro momento com a filha.

Nos comentários, não faltaram elogios. "Essa menina é uma das crianças mais lindas que já vi", opinou uma. "Só queria dizer que ainda não aprendi a lidar com a perfeição da Maviezinha", disse outra. "Linda demais, Mavie. Família linda!", escreveu um terceiro.

Veja as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Alvoroço no shopping

O jogador de futebol Neymar Jrcausou alvoroço ao circular por um shopping com a filha Mavie e a namorada, Bruna Biancardi. Nesta semana, eles foram se divertir fazendo compras, mas acabaram reunindo várias pessoas ao redor deles durante o momento.

Um vídeo que foi divulgado por fãs mostrou quando o casal foi cercado por seguranças para evitar confusão durante o passeio. O casal aparece sentado em um carrinho com a filha para facilitar o passeio pelo shopping. Veja o momento: