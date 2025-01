Denise Fraga abre o coração em carta de despedida após morte da mãe: 'Muita saudade'

A atriz Denise Fraga usou as redes sociais nesta quinta-feira, 9, para compartilhar uma despedida para sua mãe, Wilma Fraga, que faleceu aos 83 anos

A atriz Denise Fraga usou as redes sociais nesta quinta-feira, 9, para compartilhar uma despedida para sua mãe, Wilma Fraga, que faleceu nesta quarta-feira, 8, aos 83 anos de idade, após complicações de um enfisema pulmonar. No texto compartilhado no feed do Instagram, ela relatou os últimos momentos ao lado da veterana.

"Que vai fazer te fazer feliz? Pensa. Risole de camarão! Encomendei os risoles e umas cervejas. Quer um copinho? E os olhinhos brilharam de novo. Nos últimos tempos, fiz tudo por esses instantes de brilho", começou ela, que relembrou que a saúde da mãe estava fragilizada.

"No último ano, minha mãe foi internada oito vezes. Me despedi dela achando que não teria dia seguinte por quatro delas. Fênix exuberante, guerreira incansável, sempre surpreendente e rebelde, quase me fez acreditar na sua imortalidade", detalhou.

"Depois de tudo que me ensinou na vida, aprendi também com ela que viver o processo da morte de alguém pode conter muita vida. E, ainda, beleza. Não sabia que tinha nome: cuidados paliativos. Palio é aquele manto que é colocado sobre as costas dos cavaleiros que chegam da batalha", continuou.

"Daí vem. É o conforto na reta final. E, porque não dizer, prêmio por ter lutado. É possível ainda se despedir de prazeres, ver coisas bonitas, sentir gostos e cheiros, pensar no que se fez, abrir conversas que nunca se teve, inventariar memórias, pedir pra ela contar de novo aquela história engraçada e rir junto, apesar do fim".

Últimos momentos

A atriz ainda contou como foram os últimos momentos da vida dela. "Nessa reta final, minha mãe teve alguns pequenos e preciosos delírios. Num deles, pediu que escrevessem em seus braços em agradecimento às pessoas. Não fizemos exatamente isso, mas a imagem dessa mulher enterrada com a gratidão escrita à caneta nos braços estará pra sempre gravada na minha memória. Era mesmo agradecida à vida que teve, a ter escolhido a intensidade, a coragem, a alta voltagem, o fascínio pela existência".

"Hoje é o dia seguinte, o dia do vazio, da inflamação da amputação. Me dei conta de uma coisa muito simples que ontem, na agitação da hora, e por estar preocupada em narrar incessantemente os feitos absurdos da Fênix, realmente não dei: vou sentir muita, muita saudade dela. Quando disse isso a ela numa das despedidas, ela me disse: mas aí não vai ter mais distância. Não vai ter mais Rio e São Paulo. Não vai ter mais mundo. Não vai ter mais distância pro nosso amor. Não vai mesmo. Sinto que, aos poucos, a falta dela vai virar completude minha. A mulher da minha vida vai estar amalgamada em mim".

