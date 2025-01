Dedicada, Rafaella Justus divide rotina de exercícios com os seguidores

A influenciadora Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e de Roberto Justus, exibe foco na academia em vídeo publicado nesta terça-feira, 28

A influenciadora digital Rafaella Justus, de 15 anos, mostrou toda a sua dedicação e foco ao realizar o seu treino de perna nesta terça-feira, 28. A jovem, que é filha da apresentadora Ticiane Pinheiro e do empresário Roberto Justus, iniciou a sua jornada na academia no ano passado e tem compartilhado a rotina de treinos com os seus mais de dois milhões de seguidores em seu perfil no Instagram.

Rafaella acaba de retornar de uma viagem à Bahia com a mãe, Ticiane, o padrasto, o jornalista César Tralli, e a irmã, Manuella Tralli, onde passaram alguns dias em Santa Cruz Cabrália. Antes disso, a jovem aproveitou o fim de ano na Finlândia, onde passou o Natal com a família paterna, incluindo Ana Paula Siebert e Vicky.

Antes de viajar com o pai, Rafa ganhou uma declaração de sua mãe nas redes sociais. "Amor por todos os lados! Ela não gosta das minhas selfies, mas deixou eu tirar essas porque ela vai viajar com o pai e só vamos nos ver dia 01/01. Já estou morrendo de saudades! Te amo muito", escreveu Ticiane na época.

Rafaella Justus conta como lida com haters

A influencer Rafaella Justus demonstrou como lida com os haters ao dar resposta de forma educada. Recentemente, a jovem rebateu um internauta que criticou sua aparência e viralizou com uma resposta elegante.

A influencer também revelou o que a motivou a responder um comentário maldoso. A jovem de 15 anos explicou que busca ignorar críticas que não são construtivas e que possuem somente o intuito de atacá-la. Confira!

