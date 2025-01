César Tralli abre álbum de momentos marcantes em sua vida: 'Amor incondicional'

O jornalista César Tralli resgatou algumas fotos especiais de ocasiões que marcaram sua vida e comentou sobre a emoção de cada momento

O jornalista César Tralli emocionou os seguidores na noite de domingo, 26, ao compartilhar em suas redes sociais alguns momentos marcantes de sua vida. O apresentador do 'Jornal Hoje', da Globo, separou três fotos especiais de ocasiões distintas e comentou um pouco sobre a importância de cada uma delas.

Na sequência de imagens, Tralli escolheu um clique onde aparece segurando a filha, Manuella Tralli, ainda recém-nascida no colo; a segunda foto foi registrada no dia de seu casamento com Ticiane Pinheiro e mostra a apresentadora da Record TV em um momento carinhoso com a primogênita, Rafaella Justus.

Para fechar o carrossel de cliques com chave de ouro, o jornalista escolheu uma imagem recente da herdeira com a enteada. Na foto, tirada no dia da festa de aniversário de 15 anos de Rafa Justus, as duas irmãs aparecem abraçadas enquanto se admiram.

"Você tem fotos que marcaram sua vida? Tenho muitas, felizmente… Separei 3 que dizem muito sobre paternidade, amor incondicional, família… 1- Abraçando a Manu bebezinha e sentindo meu coração em uma paz inexplicável e inesquecível. Como se o mundo tivesse parado para este momento eterno de puro afeto", iniciou Tralli na legenda.

"2- A minha emoção - que não cabia dentro de mim - ao ver a Rafa chegando ao altar no meu casamento, mais de 7 anos atrás. Nossa daminha de honra. Ela linda, honrando e celebrando essa nossa história de vida juntos… 3- As duas irmãs coladas uma na outra. Rafa completando seus 15 anos…. logo depois que a Manu fez 5 anos", continuou.

"Eu olho as duas e fico imaginando daqui a alguns anos a Rafa levando a Manu para passear, para viajar. As duas juntas, uma aprendendo com a outra, uma curtindo a outra, uma dando colo para a outra. A vida é isso: dar cada dia mais valor à própria vida e ao amor que nos abraça…", finalizou César Tralli.

César Tralli homenageia a enteada, Rafaella Justus

Recentemente, o jornalista César Tralli usou as redes sociais para compartilhar uma homenagem bastante especial à enteada, Rafaella Justus. Em seus stories no Instagram, o âncora do 'Jornal Hoje' publicou uma foto ao lado da adolescente e ressaltou a importância da jovem em sua vida; confira detalhes!

