Deborah Secco mostra que começou 'Bruna Surfistinha 2'

Após anunciar o filme de 'Bruna Surfistinha 2', Deborah Secco mostra encontro com Raquel Pacheco e revela início dos trabalhos; veja

A atriz Deborah Secco mostrou que já iniciou os trabalhos do filme Bruna Surfistinha 2. Depois de anunciar a novidade nos últimos dias, a famosa revelou nesta quarta-feira, 07, que começou a produzir a novidade, encontrando até com a escritora Raquel Pacheco.

Ao lado da mulher em que a história foi inspirada, a famosa apareceu no clique e avisou os fãs sobre já estarem engajadas no projeto. "Começou Bruna Surfistinha", revelou a artista que estava de férias e fazendo várias viagens internacionais com sua filha, Maria Flor.

É bom lembrar que a primeira versão do filme levou mais de dois milhões para o cinema e a partir daí, a ex-garota de programa Raquel Pacheco ficou mais conhecida. Até então, ela era conhecida pelo público que lia suas histórias de trabalho em seu blog, o qual serviu de inspiração para o longa.

Raquel Pacheco opina sobre retorno de Deborah Secco como Bruna Surfistinha

Na noite da última quarta-feira, 31, Deborah Secco surpreendeu ao anunciar que está voltando a um dos papéis mais icônicos de sua carreira: Bruna Surfistinha, em uma sequência do filme. Agora, Raquel Pacheco, que inspirou a personagem, abriu o jogo e compartilhou sua opinião sincera sobre ser retratada nos cinemas novamente.

Em seu perfil oficial no Instagram, Deborah Secco compartilhou um vídeo em que aparece revivendo o papel de garota de programa. Na sequência, a atriz revela que nunca imaginou retornar, mas que está realizada em anunciar o retorno da personagem mais importante de sua carreira: “Um dos mergulhos artísticos mais profundos que já tive”, disse. Saiba mais aqui.