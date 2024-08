Bruna Surfistinha: saiba por onde anda Raquel Pacheco

Mãe de meninas gêmeas, Raquel Pacheco é DJ, empresária além de escritora; apesar de ser conhecida, ela vive longe dos holofotes; veja

A empresária Raquel Pacheco teve seu nome bem comentado nos últimos dias após Deborah Secco anunciar o filme de Bruna Surfistinha 2. Conhecida pelo público após sua história virar livro e filme, a ex-garota de programa vive longe dos holofotes e posta pouco em sua rede social.

Com o nome de Bruna Surfistinha no Instagram, a DJ fez suas últimas postagens em novembro de 2023. Mas, nos últimos dias, ela se pronunciou sobre a continuação do filme inspirado em sua história de vida.

Ao ver a rede social da escritora é possível ver que ela é mãe de gêmeas, Maria e Elis. Ela teve as meninas em 2021 com Xico Santos, que também aparece em algumas fotos com Raquel e as garotas. "Foi tudo muito rápido. A chegada delas em 3 meses de relacionamento até a loucura do dia do parto que precisou ser emergencial. Jamais me esquecerei do parto. Fora toda a tensão e ansiedade, a anestesista me pediu para sentar pra aplicar a injeção na coluna. Entendi ali que a dor do parto de cesárea é essa agulhada. Eu travei, minha coluna travou e continuei sentada", detalhou em uma postagem sobre a chegada das herdeiras.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Surfistinha (@bsurfistinhaoficial)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Surfistinha (@bsurfistinhaoficial)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Surfistinha (@bsurfistinhaoficial)

Em entrevista ao UOL, a DJ revelou que deseja retomar suas atividades financeira. "Às vezes é uma loucura, mas eu consigo conciliar a maternidade com os meus trabalhos. Também cuido da minha loja virtual de produtos eróticos", contou sobre qual é sua profissão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Surfistinha (@bsurfistinhaoficial)

É bom lembrar que história de Bruna Surfistinha se tornou mais conhecida após o filme com Deborah Secco. "Foi um divisor de águas. Todos puderam conhecer quem era de verdade a “tal Surfistinha”. Conheceram a Raquel Pacheco. Toda minha história e luta. Me abriu muitas portas e me colocou em lugares que eu nunca poderia imaginar. Sou extremamente grata por tudo isso. O filme é um marco do cinema nacional: uma das maiores bilheterias da história, pré indicação ao Oscar e muitas outras conquistas", declarou Raquel sobre o longo.

Leia também:Raquel Pacheco opina sobre retorno Bruna Surfistinha: ‘Justiça’