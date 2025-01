Débora Nascimento e Allan Souza Lima são flagrados juntos em barzinho no RJ

Após rumores de affair, Débora Nascimento Allan Souza Lima são fotografados durante noitada no Rio de Janeiro

A atriz Débora Nascimento e o ator Allan Souza Lima aqueceram os rumores de que estariam vivendo um affair. Os dois são apontados como um casal desde que foram vistos juntos em Caraíva, na Bahia, em dezembro de 2024.

Na noite de sexta-feira, 24, os dois foram flagrados juntos no Rio de Janeiro. Desta vez, eles foram fotografados sentados lado a lado em um barzinho na Gávea.

Nas imagens, Allan apareceu com o braço apoiado no encosto da cadeira dela enquanto os dois conversavam com amigos. Na madrugada, eles foram embora juntos.

Vale lembrar que o ator está solteiro desde que terminou o namoro com Rafa Kalimann em novembro de 2024. Por sua vez, Débora não assume um romance desde 2023, quando se separou de Alex Cunha.

Débora Nascimento cria memórias com a filha através do trabalho

"Dona de si" é uma boa forma para descrever Débora Nascimento. A alcunha também se encaixa para a Baleia, personagem que a atriz dubla na animação brasileira A Arca de Noé. Inspirada nas poesias de Vinicius de Moraes (1913-1980), a produção promete encantar crianças, adultos, e criar memórias especiais —como aconteceu com a artista e sua filha, Bella (6).

"Levei minha filha para ver a dublagem, ela ficou apaixonada. Ela está louca para ver o filme", conta Débora Nascimento, em entrevista à CARAS Brasil. "[Vinicius de Moraes] já faz parte da infância dela, assim como fez parte da minha. É um processo muito carinhoso, toda a memória afetiva que estou criando com ela."

A atriz conta que recebeu o convite para participar do filme há cerca de quatro anos, em uma conversa com o diretor Sérgio Machado. À época, a personagem ainda não havia sido desenhada, porém, o cineasta trouxe diversas referências para Débora entender o papel. Confira a entrevista completa!

