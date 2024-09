Davi Brito divide opiniões na web ao pedir ajuda de seguidores para projeto social

Davi Brito anunciou projeto que visa levar comida às pessoas que vivem na periferia de Salvador e dividiu opiniões com proposta; entenda

Na última segunda-feira, 9, Davi Brito usou as redes sociais para anunciar um novo projeto social. Denominada “Prato na mesa do povo”, a ação do campeão do BBB 24 tem o objetivo de levar comida para pessoas que vivem na periferia da cidade de Salvador, sua cidade natal.

“Gente, tá vindo aí um novo projeto social que eu tô lançando, que vai abençoar milhares de pessoas. Se depender de mim, eu vou sair por esse mundo afora ajudando as pessoas”, iniciou ele nos Stories do Instagram.

Segundo o baiano, o projeto será sustentado por meio do apoio de seus seguidores - que atualmente ultrapassam a marca de 8 milhões. “O maior patrocinador desse projeto vai ser você, que, às vezes, com R$ 1 vai fazer essa diferença na mesa de uma família que precisa se alimentar e às vezes não tem o que comer.”

Mas entre os internautas, a fala de Davi logo gerou controvérsias. Muitos criticaram a ideia, questionando a viabilidade e transparência do projeto. Em resposta, o ex-BBB voltou às redes sociais para explicar como o dinheiro arrecadado será utilizado.

"O R$ 1 que você vai fazer a doação será transformado em cestas básicas, prêmios para as pessoas, televisão, geladeira, para as pessoas que precisam realmente e às vezes não têm o que comer dentro de casa. O projeto vai ser com total transparência e a meta da gente é doar 5 mil cestas básicas em cada bairro daqui da periferia de Salvador", esclareceu.

