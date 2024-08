Davi Brito desiste de cursar faculdade de medicina; Entenda o motivo

Depois de vencer o BBB 24 e uma bolsa no curso de medicina, o influenciador Davi Brito resolveu desistir da graduação e disse que tem outros planos

Davi Brito revelou ao público que não irá mais seguir a carreira de medicina, pelo menos, por enquanto, nesta terça-feira (13). O influenciador participou do podcast Vem Que Tem, e confessou que tem outros planos para priorizar no momento.

Desde que saiu do BBB 24, como vencedor, o jovem havia dito que se prepararia para ingressar no curso através da bolsa que ganhou e passou a estudar para o vestibular, quando soube que deveria realizar a prova assim como outros candidatos ao curso.

"Todo mundo tem o direito de mudar e ninguém vai ser julgado por mudar a rota. Eu resolvi mudar e lá na frente, vou elaborar esse plano, tenho meu direito. Eu saí campeão do BBB 24, os planos eram os de ser doutor, mas é um sonho que carrego comigo e eu tenho o direito de mudar", disparou o rapaz prevendo críticas.

Além da declaração ao podcast, Davi fez uma publicação no Instagram em que refletia sobre as escolhas que devem ser feitas ao longo da vida: "A vida é feita de escolhas. Quando você dá um passo à frente, inevitavelmente, alguma coisa fica para trás", refletiu ele.

No momento, o influenciador se prepara para dar início a um novo projeto, seu próprio podcast: "Bora rapaziada, beleza, boa tarde! Tô passando pra falar com vocês aqui, ó, novo projeto que a gente vai lançar. ‘O Podcast do Calabreso’. Vamos pra cima! Aguardem novidade", declarou o ex-brother no registro, exibindo um estúdio de gravação", anunciou ele nas redes.

Davi já havia expressado dificuldade com estudos

Em junho, pouco antes de anunciar que desistiria por enquanto da carreira de médico, Davi contou aos seguidores que estava estudando para o vestibular, algo que ele pontuou como uma exigência de muito esforço e investimento: "A medicina exige muita atenção, muito estudo. Tô estruturando minha vida financeira um pouco. Medicina não é brincadeira, depende 100% da entrega da gente. Estudando, se dedicando. Para o ano vou começar a colocar o pé”, disse ele na ocasião.