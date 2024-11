Adriane Galisteu revela que escondeu diagnóstico de doença autoimune: 'Fiquei envergonhada'

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Adriane Galisteu relembra diagnóstico de doença autoimune e reforça importância de falar sobre o assunto

Recentemente, Adriane Galisteu (51) revelou que convive com uma doença autoimune: a otosclerose. Apesar de ser uma porta-voz sobre diversos assuntos, no começo do diagnóstico, ela tinha medo de falar para as pessoas que vive com essa condição. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora relembra sobre esse período da sua vida: "Fiquei envergonhada".

A otosclerose é uma doença degenerativa e hereditária que afeta o ouvido médio e interno, causando a formação de ossos anormais que dificultam a transmissão do som. Antes de descobrir a condição, Adriane Galisteu tinha o desejo de ter mais um filho, mas os médicos a desaconselharam, dado que as alterações que a gestação causa poderiam afetar sua audição.

"Eu queria muito até a questão da minha doença. Eu descubro que eu tenho uma otosclerose, uma doença autoimune que eu não sei como isso aconteceu comigo. Tem alguns médicos que acreditam que é uma reação ao hormônio feminino e outros médicos que acreditam ser genético. Na minha família, como as pessoas morreram muito cedo, eu não sei dizer se é genético", declara.

A comunicadora confessa que, quando recebeu o diagnóstico, sentiu muito medo da doença afetar o seu trabalho: "Isso me apavorou porque a otosclerose é uma doença que não escolhe, ela atinge os dois ouvidos. No meu caso, eu perdi um e o outro ficou intacta. Isso é uma coisa rara de acontecer. Eu preciso disso para trabalhar. Quando eu me vi perdendo a audição, eu me vi perdendo o equilíbrio também. E eu falei: como eu vou lidar com o ponto? [equipamento da televisão para se comunicar com o diretor do programa]".

'FIQUEI ENVERGONHADA'

Adriane Galisteu revela que escondeu o diagnóstico de otosclerose porque sentia vergonha da condição ser um indicador que ela estava envelhecendo. Segundo a apresentadora, ela tinha receio de como lidar com a doença.

"Quando eu recebo esse diagnóstico, eu escondo do meu marido, eu escondo de todo mundo. Eu fico com vergonha, como eu vou dizer que estou surda? [Eu pensava]: 'Estou velha, muito velha'. Olha que ignorância. Venho junto com menopausa, surdez, vou ficar agora usando óculos, começou a vir um monte de coisa na cabeça e eu fiquei envergonhada de falar disso", confessa.

Com o tempo, Adriane Galisteu resolve contar sobre a doença e menciona que recebeu apoio de muitas mulheres que também convivem com a otosclerose. A apresentadora reforça que é importante abordar sobre esses temas.

"Quando eu resolvo contar, eu percebo que tem muitas mulheres também com essa história para contar [...] Para você ter uma ideia da importância de falar do assunto, eu estava fazendo meu check-in, a moça falou: 'Eu vi que você tem otosclerose, eu quero te dizer que operei e estou ótima, não tenha medo de operar'. É tão legal poder colocar assuntos importantes em pauta", finaliza a apresentadora.

