Dado Dolabella vai passar por cirurgia em breve. Saiba o que aconteceu

O ator Dado Dolabella revela que vai passar por uma cirurgia em breve por causa de um problema ortopédico

O ator Dado Dolabella surpreendeu ao contar que precisará passar por uma cirurgia em breve. Em conversa com o colunista Leo Dias, ele comentou que desistiu de lutar com Lucas Viana no Fight Music Show porque terá que passar por um procedimento ortopédico.

O rapaz disse que foi diagnosticado com uma lesão no joelho direito. O problema começou em 2007, quando foi indicado para fazer um fortalecimento da região.

Porém, a questão evoluiu e piorou durante seus treinos. Com isso, ele vai ter que ser operado para corrigir o ligamento com um enxerto. "Infelizmente por causa dessa lesão não vou mais participar [da luta], vou ter que fazer uma cirurgia", contou ele.

O amor de Dado Dolabella e Wanessa Camargo

Wanessa Camargo e Dado Dolabella se reencontraram após 18 anos e decidiram dar uma nova chance ao amor. O casal assumiu o namoro pouco tempo depois de a cantora anunciar o fim de seu casamento com o empresário Marcus Buaiz, com quem tem os filhos José Marcus, de 12 anos, e João Francisco, de dez.

Em entrevista ao programa Sabadou, exibido pelo SBT, a cantora deu detalhes de como aconteceu o reencontro. “18 anos sem encontrar a pessoa e um dia andando na rua o encontrei, do nada. Ele estava todo hippie, alternativo, na Chapada dos Veadeiros”, começou ela.

Em seguida, Wanessa revelou que não teve como não dar uma segunda chance. “Aí o amor falou mais alto. Às vezes você encontra o ex e fala: ‘Graças a Deus, livramento’. Nesse caso o meu coração bateu muito forte, fiquei nervosa. Conversamos gaguejando, mas foi muito mágico. Tentamos dar uma chance para nós. A vida é assim, temos que seguir o que pensamos e acreditamos e sentimos, independentemente do que vão pensar, achar e o que vai ser”, finalizou.