Nathalia Dill e a filha usam biquínis combinando em dia na praia

De férias da TV, Nathalia Dill aproveita dia na praia com a filha, Eva, e as duas aparecem com looks combinando. Veja as fotos

Nathalia Dill curte dia na praia com a filha - Foto: Dilson Silva / AgNews