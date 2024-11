Benício Huck surge em clima de romance em data especial no namoro

Filho de Luciano Huck e Angélica, Benício Huck completa mais um mês de namoro com a influencer Duda Guerra e ela mostra foto romântica do casal

O jovem Benício Huck, de 17 anos, filho dos apresentadores Luciano Huck e Angélica, está apaixonado! Neste domingo, 24, ele completou mais um mês de namoro com a influencer Duda Guerra. Os dois já estão juntos há 7 meses.

Para celebrar a data especial, ela fez um post romântico do casal nas redes sociais. Na imagem, os dois apareceram prestes a trocarem um beijo no banco de trás de um carro.

“7 meses do lado do amor da minha vida! Viver do seu lado é a melhor coisa do mundo. Te amo”, disse ela.

Benício Huck e Duda Guerra - Foto: Reprodução / Instagram

Angélica fala sobre as namoradas dos filhos

A apresentadora Angélica surpreendeu ao comentar sobre as noras, Manoela Esteves e Duda Guerra, durante o programa Mais Você, da Globo. As adolescentes são as namoradas de Joaquim Huck e Benício Huck, filhos da comunicadora com Luciano Huck. Ao ser questionada sobre os relacionamentos longos dos herdeiros, ela falou sobre as noras e também sobre o seu jeito de ser sogra.

Ana Maria Braga puxou o assunto ao falar que Joaquim namora com Manoela desde 2021, enquanto Benício já está com Duda há seis meses. Então, Angélica confirmou que os filhos já namoram sério e que os relacionamentos deles são longos. Inclusive, ela destacou que os meninos se inspiram nos pais, que já completaram 20 anos de casamento.

"Eles veem o nosso relacionamento… e exemplo é exemplo. Eles veem o nosso relacionamento e querem viver algo parecido. Eles vivem namoros longos. As minhas noras têm muita sorte. A mãe babona!”, disse ela.

Então, Angélica também elogiou as noras. "Eu tenho muita sorte também, as meninas são muito legais. Os meus filhos têm essa coisa do amor em casa, eles querem ter a pessoa que eles amam. Por isso, eu sou uma sogra fofinha”, brincou.

Leia também: Nora de Angélica e Luciano Huck revela como é sua dieta do ovo