Wanessa Camargo comenta relação de Zilu com Dado Dolabella: 'Não é obrigada'

A cantora Wanessa Camargo abriu o coração e falou sobre o fato da mãe, Zilu, não aprovar seu namoro com o ator Dado Dolabella

A cantora Wanessa Camargo não esconde o quanto está feliz em sua relação com o ator Dado Dolabella. Os dois, que já se relacionaram no início dos anos 2000, reataram o namoro oficialmente em 2022, após a artista anunciar publicamente o divórcio com o ex-marido.

No entanto, Zilu Godoi, mãe de Wanessa, já deixou claro que não é muito a favor do retorno do casal. Apesar da 'desaprovação', a artista garantiu que a matriarca respeita bastante suas escolhas pessoais e está ao seu lado.

Em entrevista à 'Quem', Wanessa Camargo falou um pouco sobre a convivência entre a mãe e o namorado. "Eles têm suas diferenças, mas o importante é que ela respeita as minhas histórias e a gente entende que tem coisas que a gente tem que colocar limites", declarou a famosa.

"A minha mãe é minha mãe, eu amo de paixão, e ela não é obrigada também a estar de acordo com as minhas escolhas, mas ela respeita e isso é importante", completou a cantora. Em seguida, ela também recordou o término relâmpago com o ator logo após sua saída do BBB 24, da TV Globo.

Para quem não acompanhou, Wanessa entrou no reality show comprometida com Dado Dolabella. O casal, porém, decidiu colocar um ponto final na relação poucos dias após a cantora ser desclassificada do jogo.

Os dois reataram o romance depois de curto um período separados. "Você sai muito bagunçada, é uma experiência que mexe com a cabecinha da gente. Leva um tempinho para as coisas voltarem para o seu lugar. A gente conversou e tem muito amor, né? Então, quando tem muito amor, a gente tem vontade de ajustar as coisas pra poder dar certo", concluiu a ex-sister.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wanessa Camargo (@wanessa)

Vale lembrar que Zilu já falou publicamente a respeito da relação entre a filha e o ator. Em maio deste ano, pouco tempo após Wanessa revelar que havia reatado a união com Dado Dolabella, a mãe da cantora ressaltou que respeitava a decisão da filha e reforçou que "não tem que aprovar" nada.

"Mãe é pra apoiar quando precisa, pra dar bronca quando precisa, fazer carinho quando precisa, e eu acho que a escolha foi dela, entendeu? Ela é muito bonita, muito bem resolvida, é muito madura, e ela sabe como sair dessa situação, como ela soube sair. Então, a gente só deseja o melhor pra todos", declarou Zilu ao 'Gshow', na ocasião.

E completou: "Eu falei 'a decisão é sua, filha. A escolha é sua. Seja feliz do seu jeito'. Mas se eu aprovei [a reconciliação] aí já é outra coisa. A gente não tem quem tem que aprovar, né? Quem tem que aprovar ela é ela".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wanessa Camargo (@wanessa)

Wanessa Camargo recorda participação no BBB 24

A cantora Wanessa Camargo abriu o coração ao falar sobre sua participação no BBB 24, da TV Globo. Em entrevista à Fernanda Bande, sua ex-colega de reality show, a artista recordou a eliminação conturbada do programa e o período de separação com Dado Dolabella.

Sincera, Wanessa contou que escutou muitas pessoas e acabou sendo influenciada em algumas decisões. Ao longo do bate-papo, a filha de Zezé Di Camargo e Zilu Godoi confessou que não aceitaria participar novamente de reality show; confira mais detalhes!