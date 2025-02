Crise? Matteus Amaral esclarece rumores sobre o relacionamento com Isabelle

Em entrevista recente, o ex-BBB Matteus Amaral esclareceu boatos de crise no noivado com Isabelle Nogueira: "Temos nossa vida no íntimo"

Matteus Amaral e Isabelle Nogueira conquistaram o carinho do público ao iniciar um romance ainda dentro do BBB 24. Depois que o casal anunciou o noivado, rumores de uma possível crise começaram a circular, especialmente após os dois deixarem de aparecer juntos em eventos e nas redes sociais. Em entrevista recente ao Portal LeoDias, Matteus esclareceu as especulações e falou sobre o atual momento do relacionamento.

“Nossa vida está corrida. Como eu falei em 2024, foi uma loucura para os dois. A gente teve muitos compromissos individuais. Só que a gente tem que engrenar e aproveitar as oportunidades que estão surgindo. Eu pedi ela em noivado. Foi um sonho. Ela é uma mulher maravilhosa. Só que esse fato de a gente ter esses nossos projetos individuais, a gente fica um pouquinho afastado. Isso daí acho que às vezes deixa as pessoas até ansiosas”, explicou.

“Faz 15 dias que a gente está longe um do outro e o pessoal já estava falando que a gente estava separado. E não, pelo contrário, estamos com vários projetos juntos. São coisas que são internas, que se a gente ficar expondo muito às vezes acaba perdendo um pouco daquela magia, sabe? Então, acho que as pessoas têm que se colocar um pouco no lugar do humano porque nós temos nossa vida no íntimo. A gente está vivendo tantos momentos especiais, porque é que as pessoas trazem isso? Mas fiquem tranquilos que a gente tá bem!”, garantiu o ex-BBB.

Vale lembrar que os dois iniciaram o romance em abril de 2024, nos últimos dias de confinamento do BBB 24. Após o fim do reality show da Globo, Matteus pediu oficialmente Isabelle Nogueira em namoro. Atualmente, eles moram juntos em um apartamento em São Paulo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MATTEUS AMARAL (@bahmatteus)

Festa de casamento

Isabelle Nogueira e Matteus Amaral estão noivos há pouco tempo, mas já planejam alguns detalhes de como será a cerimônia. O vice-campeão do BBB 24, da TV Globo, pediu a mão da amada em casamento durante uma viagem do casal à Paris, em novembro.

Em entrevista à 'Quem', Isabelle e Matteus revelaram que a festa de casamento talvez seja divida em duas partes. Isso porque, apesar de residirem atualmente em São Paulo, os dois são de estados diferentes e possuem família em Parintins, no Amazonas, e Alegrete, no Rio Grande do Sul.

"O Matteus até propôs que fosse em São Paulo, por ser um estado no meio do caminho. Mas acho que São Paulo não seja muito a minha cara. Então, talvez possa ser em dois lugares... Propus Parintins", contou a ex-sister sobre a decisão do local da cerimônia.

Matteus Amaral, então, explicou que o casal provavelmente realizará duas festas. "E eu [propus] Alegrete. A gente tenta ajustar duas festas. Uma no Alegrete, com a minha cultura, no campo... Outra em Parintins, voltada para a cultura dela. Assim, conseguiremos reunir os convidados em cada lugar. O deslocamento é muito grande. Cada um é de diferentes pontas do país", disse ele.

Leia também:Matteus Amaral explica intriga entre sua mãe e Isabelle Nogueira: ‘Ela assumiu’