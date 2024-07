Felipe Theodoro reflete sobre fama após conquistas na internet: 'Vim do varejo'

Durante participação no programa Desconecta Rio, da TV Caras, o influencer Felipe Theodoro relembrou trabalho como vendedor de loja e revelou inspiração

Um dos influenciadores que cresceram nas redes sociais durante a pandemia de COVID-19, Felipe Theodoro garante que é muito consciente do lugar de influência que conquistou nos últimos anos. Em participação no programa Desconecta Rio, da TV Caras, ele comentou sobre seu trabalho como criador de conteúdo e confessou que muitos dos seus vídeos são inspirados em histórias que ouviu de alguns clientes.

"Eu venho do varejo, eu era vendedor de loja, aquela coisa de cabine. Aí as pessoas perguntam: 'mas de onde vem tanta história?' Gente, eu passava o dia inteiro dentro de uma cabine de loja e conversando e nesse meio tempo, as conversas são meu marido, perturbação, criança, trabalho, problema em casa, problema com família, etc. Acaba que isso foi virando como se fosse um dossiê, um HD interno onde eu fui só recolhendo isso", brinca.

Com pouco mais de 4,5 milhões de seguidores no Instagram, Felipe conta que é uma pessoa que se preocupa bastante com a qualidade de seu conteúdo e com a interação com os fãs. "É muito importante pra pessoa que trabalha nesse universo da rede social, do digital, você ter esse termômetro do seu público".

"Porque a fama vem em concorrência do bom trabalho, daquilo que você alcança, daquilo que você vai crescendo e tudo mais. Então a fama não é o principal. A fama acontece naturalmente", completa.

Sucesso no mercado publicitário, recentemente o influenciador mostrou que tem força até mesmo fora do país e reuniu uma multidão de fãs em Portugal. Para ele, todo esse reflexo foi importante para ele estudar cada vez mais a sua profissão, para tornar seu trabalho ainda mais enriquecido.

"Hoje, para ser influente no digital é, de fato, uma profissão. Mas a gente entender como que o público recebe, como que você se comunica, aquilo que você representa, quais são os seus valores hoje no digital, isso tudo ele acumula ali, então é muito importante a gente ter essa noção dessa responsabilidade também", disse.

CONFIRA A ENTREVISTA COMPLETA: