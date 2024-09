Como a suspensão do X, antigo Twitter, afeta o universo da TV?

A rede social X se tornou uma importante aliada para o mundo das celebridades e da TV; entenda como sua suspensão impacta esse universo

O X, antigo Twitter, está suspenso de todo território brasileiro desde a última sexta-feira, 30, por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF). A rede social é uma das mais utilizadas no Brasil, mas como sua suspensão afeta o universo da televisão e dos famosos? Entenda.

Ao longos dos últimos anos, o X passou a ser mais do que um local para as pessoas desabafarem e compartilharem seus pensamentos, mas a rede social também trouxe mudanças para a TV brasileira e mundo das celebridades, se tornando uma importante ferramenta para esse universo e trazendo grandes mudanças.

Um exemplo é com relação às novelas, o X virou um local onde os telespectadores colocavam suas impressões sobre os capítulos e da trama. Com isso, a rede social virou um facilitador para os autores e atores receberam as impressões do público com relação ao seu trabalho.

O X também se tornou uma forma de gerar engajamento com o público, onde diversas cenas são memes até o dia de hoje, o que aumenta a repercussão da novela. Pode-se destacar a famosa cena de Alma Gêmea como: 'Mas, Serena, você também é branca'. Esses momentos ajudam a eternizar as novelas.

No mundo dos famosos, o X é uma ferramenta poderosa que aproxima as celebridades do seu público. Essa rede social é um espaço onde os artistas conseguem mostrar outro lado seu além da figura artística, mas também um lado humano.

E QUAIS SÃO OS IMPACTOS?

A suspensão do X afeta e muito o universo da televisão. Primeiro, os famosos acabam 'perdendo' essa proximidade com o público; É claro que ainda existem outras redes sociais, mas o antigo Twitter é um local para se expressar e compartilhar pensamentos. O que mostra esse lado mais humanizado dos artistas.

Esse alcance também impacta nas novelas, sobretudo agora que a Globo se prepara para a estreia de Mania de Você. Alguns internautas compartilharam trechos da próxima novela das nove da emissora, o que gerou um ótimo engajamento, mas agora não pode contar com o X.

Para quem duvida do potencial dessa rede social, um exemplo bem recente é a trama de Pé de Chinesa, a novela fake de Gloria Perez (75), mesmo a autora negando que escreverá essa história, esse foi um dos assuntos mais comentados dos últimos dias.

O mundo da TV e das celebridades enfrenta um desafio com a suspensão da rede social no território brasileiro, pois esse se tornou um importante canal de comunicação e divulgação de novelas, peças, e até mesmo para render os famosos memes, que tanto ajudam a eternizar as produções ao público. Agora, é o momento de repensar novas estratégias enquanto a rede social está fora do ar.