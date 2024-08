Felipe Neto anuncia saída do X após conduta de Elon Musk: 'Tchau, pessoal'

Depois de Elon Musk se negar a seguir determinação do STF, Felipe Neto usou o X para fazer publicação contra o empresário e anunciar sua saída da rede social

Nos últimos dias, a rede social X (antigo Twitter) tem sido centro de um embate emblemático entre o empresário e dono da plataforma, Elon Musk (53), e Alexandre de Morais (55), ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Hoje, depois de Musk se negar a seguir determinação da autoridade brasileira, o youtuber Felipe Neto entrou na discussão e anunciou sua saída da rede social.

Na última quarta-feira, 28, Morais emitiu uma intimação direcionada ao dono da plataforma, onde exigiu que um representante legal da rede no Brasil fosse determinado em 24 horas. A notificação afirmava, ainda, que o descumprimento da ordem poderia resultar na suspensão do X no país.

O bilionário não só deixou de cumprir a ordem do Supremo, como também declarou, via o perfil de Relações Internacionais da plataforma: “Nos próximos dias, publicaremos todas as exigências ilegais do Ministro e todos os documentos judiciais relacionados, para fins de transparência. Ao contrário de outras plataformas de mídia social e tecnologia, não cumpriremos ordens ilegais em segredo”.

A conduta de Elon Musk tem dividido opiniões: enquanto alguns brasileiros defendem a soberania do país sobre as instituições privadas, outros apoiam a decisão. Filipe Neto, conhecido por seus posts opinativos na rede, faz parte do primeiro grupo.

Depois de uma série de publicações explicativas sobre a necessidade da justiça brasileira sob a plataforma e críticas a Musk, o YouTuber declarou que abandonará o X e usará o Bluesky, aplicativo desenvolvido pelos mesmos criados do Twitter, que passou a se chamar X após ser vendido para o atual dono.

É isso mesmo q vc está lendo.



Um perfil chamado "Adolf88Hitlerr" publicou que "travesti bom é travesti morto".



O post foi denunciado ao "X" do Musk, que respondeu dizendo: "nós determinamos que não há violações das nossas regras neste comentário". pic.twitter.com/hfXJk6QWHd — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) August 29, 2024

Quando foi na Índia, essa foi a declaração deste verme.



NÃO é sobre liberdade, é sobre interesse em desestabilizar o Brasil pq não temos mais um governo que fica de quatro para ele. pic.twitter.com/msYLoIKSrq — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) August 30, 2024

Além de escrever um "tchau, pessoal" como despedida, Felipe Neto aproveitou para conscientizar os seguidores que planejam usar VPN caso o X seja realmente banido do Brasil: "NÃO USEM VPN PARA CONTINUAR ACESSANDO O TWITTER APÓS A DERRUBADA!!! Foi estabelecida uma multa de 50 mil reais para quem fizer isso. Não seja OTÁRIO. Saia desta merda e aguarde o mimado desistir de causar instabilidade política no Brasil com esse tema", disse.