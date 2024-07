Com demência, Bruce Willis aparece em nova foto nas redes sociais

Diagnosticado com demência, Bruce Willis anda afastado da mídia, mas o ator apareceu em uma nova foto postada por sua filha nas redes sociais

Tallullah Willis, filha de Bruce Willis, usou a sua conta no Instagram para compartilhar novas fotos da família. Em uma das imagens, o famoso ator, que foi diagnosticado com demência, aparece ao lado de Justin Acee, namorado de Tallullah.

"Essa foto é a luz do sol em um dia chuvoso para mim", escreveu ela na legenda da publicação. Em outro post, Tallullah surgiu ao lado do amado e da mãe Demi Moore.

"Essa foto é muito especial para mim", escreveu ela. Bruce Willis já atuou em diversos filmes de sucesso como O Sexto Sentido, Duro de Matar, O Quinto Elemento, Corpo Fechado, entre outros.

Atualização do estado de saúde

A esposa de Bruce Willis voltou a falar no Instagram em sua última postagem sobre o diagnóstico de demência frontotemporal recebido pelo astro. Emma Heming incluiu uma mensagem que diz acreditar que o próprio ator teria gostado de dar, e gerou dúvidas se ele perdeu ou não a capacidade de falar.

No vídeo publicado, Heming compartilhou as últimas atualizações sobre o estado de saúde do marido, ela tem usado sua rede para conscientizar sobre a rara doença, mencionou duas pessoas que estão pedalando pelos Estados Unidos para incentivar uma mudança no tratamento da FTD. E nesse contexto, imaginou o que Bruce Willis diria a respeito.

"Eu imagino o que Bruce teria dito: 'Espero que lembrem de se manter hidratados'. Eu apoio. Mantenham-se fortes e seguros! Estou muito orgulhosa de vocês", disse ela. A publicação recebeu milhares mensagens de carinho para o ator, que está sob os cuidados de seus familiares, e questionamentos a respeito de sua fala.

No final do ano passado, o roteirista e amigo de Willis, Glenn Gordon Caron, que visita Bruce frequentemente, revelou que o ator enfrenta certas dificuldades na fala, mas não afirmou que ele a perdeu completamente.

Em uma entrevista ao New York Post, o roteirista compartilhou: "A minha sensação é que entre um e três minutos ele sabe quem eu sou. Ele não é totalmente verbal. Costumava ser um leitor voraz, uma característica que ele não queria que as pessoas soubessem sobre ele, e agora não lê mais. Todas essas habilidades linguísticas já não estão disponíveis para ele, mas ele ainda é Bruce. Quando você está com ele, sabe que é o Bruce e está grato por ele estar lá; mas a alegria de viver se foi", ele disse naquela ocasião.