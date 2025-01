Com alopecia, Gretchen aparece sem mega hair: 'Realidade'

Em suas redes sociais, Gretchen compartilhou um vídeo em que aparece sem mega hair e afirmou que gosta de mostrar a realidade para seus seguidores

Em suas redes sociais, Gretchensempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores.

A artista já comentou diversas vezes sobre o fato de ter alopecia, uma condição que faz a pessoa perder o cabelo e os pelos do corpo.

Nesta quarta-feira, 22, a famosa publicou em seu Instagram Stories um vídeo em que aparece sem o mega hair.

"Não é toda mulher que tem coragem de se mostrar sem o mega hair. E, principalmente, a mulher que tem alopecia, mas eu não me importo. Faço questão que as pessoas vejam a realidade do meu cabelo", disse ela, que também afirmou que tem usado uma série de produtos para fortalecer o seu cabelo natural.

Críticas

Para além da carreira como atriz, dançarina e cantora, Gretchen também se consagrou como a 'rainha dos memes'. Sucesso nos meios digitais, diversos momentos da artista são compartilhados nas redes sociais em forma de entretenimento. Em entrevista à CARAS Brasil, ela confessa como lida com as redes sociais e revela sobre críticas.

"Lá no início, quando surgiram os GIFs no Twitter, eu ficava pensando: ‘O que é isso? Estão rindo de mim?’ Foi até pelos gifs que a Katy Perry me descobriu. Mas meu filho sempre dizia: ‘Calma, mãe, isso é legal, é porque gostam de você!’ Aí relaxei. Hoje eu amo, morro de rir e uso minhas próprias figurinhas. Tenho uma maravilhosa que uso bastante, a ‘Gretchedão’, que seria gratidão, risos", revela.

Superado este receio inicial, Gretchen afirma que gosta muito de ser atuante nas redes sociais, pois este é um meio de estar mais próxima do público. Apesar disso, a rainha dos memes também é alvo de críticas por muitos internautas, mas confessa que não se importa com este título de comentário sobre sua aparência.

"É uma maneira de estar pertinho do público que me acompanha, compartilhar o que faço e, claro, me divertir. Adoro postar vídeos dançando com o Esdras ou mostrando meu dia a dia. Porém, sempre tem aquelas pessoas inconvenientes, né? Se alguém fala besteira da minha aparência, eu dou aquele famoso block. Não perco tempo com energia ruim. Mas, no geral, eu curto muito, principalmente o Instagram, que eu uso para tudo", revela.

Gretchen chega a 2025 cheia de projetos, engana-se quem pensa que ela vai descansar. A cantora adianta os próximos passos na carreira e menciona estar ansiosa para cumprir todos os compromissos profissionais.

"Já começo o ano no Brasil, participando do bloco Agrada Gregos no Carnaval e desfilando em Vitória. Já estou me preparando fisicamente para esses compromissos, que demandam muito", finaliza a cantora Gretchen.

