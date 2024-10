Gretchen explica uso de prótese capilar: 'Perdi todo o cabelo'

A cantora Gretchen realizou a troca de sua prótese capilar e revelou que adotou o método temporário após perder parte dos fios

A cantora Gretchen usou as redes sociais nesta quarta-feira, 2, para dividir com o público a troca de sua prótese capilar. Através de seus stories no Instagram, a eterna ‘Rainha do Rebolado’ contou que precisou recorrer ao método temporário após perder parte do cabelo devido a um corte químico.

Gretchen, que está no Brasil atualmente, explicou que procurou uma profissional para colocar a nova prótese sem precisar raspar os fios que já estão nascendo. "Primeiro, eu tive um corte químico. Eu usava guanidina [creme alisante alternativo], aí fui num salão de beleza tingir. A pessoa não sabia e tingiu com um produto que não era compatível. Aí, começou daí: perdi todo o cabelo", relatou ela.

Em seguida, Gretchen contou que outras questões foram cruciais para a perda do cabelo. "Depois, com a Covid e a minha reposição hormonal. Tudo juntou. Todo mundo raspa para colocar a prótese e eu não quero, porque meu cabelo está voltando. Vou conseguir ter meu cabelo de volta", disse.

Por fim, a famosa ainda revelou que está realizando tratamento com um produto, cujo objetivo é auxiliar o crescimento dos fios na parte da frente da cabeça. "Eu tinha falhas enormes. E agora, já está tudo fechadinho. O meu cabelo está voltando", concluiu Gretchen.

Gretchen reflete sobre seu envelhecimento

Nesta terça-feira, 01, Gretchen, de 65 anos, comemorou o Dia do Idoso ao lado do marido, Esdras de Souza, que tem 52 anos. A cantora mostrou que está bem consigo mesma e não vê problemas em envelhecer e enalteceu as mudanças trazidas pelo tempo.

"Uhuuuuu. Hoje é o meu dia. O seu dia, mo, @esdrasdesouza. E como é maravilhoso chegar nessa fase com saúde, qualidade de vida e envelhecimento saudável. Sou IDOSA, SIM. E quero representar todos nós mostrando que podemos fazer tudo o que queremos. Feliz dia do idoso", escreveu nas redes sociais.