Claudia Raia se declara para o filho, Enzo Celulari: 'Homem incrível'

A atriz Claudia Raia encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos de seu filho mais velho, Enzo Celulari

Claudia Raia chamou a atenção dos seguidores das redes sociais neste domingo, 27, ao publicar algumas fotos do filho mais velho, Enzo Celulari, de 27 anos, fruto de seu relacionamento com o ator Edson Celulari.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou uma foto em que os dois aparecem juntos e depois ela postou três do herdeiro sozinho. Já na legenda da publicação, a mamãe coruja elogiou o rapaz e se declarou.

"Meu primogênito, um homem incrível, te amo filho @enzocelulari", disse Claudia, que também é mãe de Sophia Raia, de 21, e de Luca, de 1 aninho, fruto de seu casamento com Jarbas Homem de Mello. "Eu te amo", respondeu Enzo Celulari nos comentários, acrescentando um emoji de coração.

Recentemente, Enzo apareceu nas redes sociais usando um colar cervical e causou preocupação nos internautas, por isso, ele decidiu explicar o motivo de estar com o equipamento de saúde. "Em resposta aos que estão me mandando mensagens e preocupados: estou com pequenas lesões nos discos intervertebrais (que não são hérnias) por conta de uma retificação cervical genética [...]", explicou ele em um trecho.

Claudia Raia divide momento fofo com o filho caçula

Claudia Raia explodiu o fofurômetro das redes sociais ao publicar um vídeo com seu filho caçula, Luca, de 1 aninho, fruto de seu relacionamento com Jarbas Homem de Mello. No vídeo fofo publicado no feed do Instagram, o menino aparece com a mamãe no quarto do irmão, Enzo Celulari.

Depois, a atriz aparece agarrando o herdeiro, que está usando um body. Em determinado momento da gravação, Luca chama a irmã, Sophia Raia, e Claudia conta que a jovem voltou para Nova York, nos Estados Unidos, onde estuda. "Amor da minha vida", declarou a artista. Veja a publicação!

