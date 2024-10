Claudia Raia divide momento fofo com o filho caçula: 'Amor da minha vida'

A atriz Claudia Raia encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um vídeo fofo ao lado do filho caçula, Luca

Claudia Raia explodiu o fofurômetro das redes sociais neste domingo, 20, ao publicar um vídeo com seu filho caçula, Luca, de 1 aninho, fruto de seu relacionamento com Jarbas Homem de Mello.

No vídeo fofo publicado no feed do Instagram, o menino aparece com a mamãe no quarto do irmão, Enzo Celulari. Depois, a atriz aparece agarrando o herdeiro, que está usando um body. Em determinado momento da gravação, Luca chama a irmã, Sophia Raia, e Claudia conta que a jovem voltou para Nova York, nos Estados Unidos, onde estuda.

Ao dividir o registro com o caçula, Raia se derreteu. "Amor da minha vida", declarou a artista, recebendo vários comentários dos internautas. "Fofura. Amo", disse uma seguidora. "Príncipe lindo, Deus abençoe muito sua vida e sua família também", falou outra. "Coisa mais linda do mundo. Deus Abençoe", comentou uma fã.

Recentemente, Luca encantou ao surgir brincando em um parquinho ao lado da mamãe. "Que alegria assistir meu filho brincando nesse parquinho de madeira, ele ama o escorrega, o balanço, a ponte de madeira e a gangorra, e nós nos sentimos seguros!", disse Jarbas, ao postar o registro na web.

Claudia Raia esclarece por que Enzo Celulari está usando colar cervical

Na noite do último dia 8, o influenciador Enzo Celulari apareceu nas redes sociais usando um colar cervical. Após os internautas se surpreenderem com a publicação, sua mãe, a atriz Claudia Raia, resolveu explicar o que aconteceu.

A atriz afirmou que o filho não está com nenhuma lesão, e que o equipamento de saúde está sendo usado somente por prevenção. "É preventivo", disse ela ao portal Gshow, sem dar maiores detalhes sobre o assunto.

Na publicação compartilhada no Instagram, Enzo aparece em um vídeo ao lado do irmão caçula, Luca, de 1 ano e 8 meses. Usando o colar, ele mostra um momento de carinho. "Te amo.. Você está cuidando do irmão?", questiona ele ao bebê, que esbanja fofura. Confira!