Carol Castro combina look com a filha em dia de praia: 'Lindas demais'

A atroz Carol Castro encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar que aproveitou o seu dia em uma praia ao lado da filha, Nina

Carol Castro encantou os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 17, ao mostrar como curtiu o seu dia. Ela aproveitou a folga do trabalho para ir à praia com sua filha, Nina, de sete anos.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz compartilhou uma sequência de cliques em que aparece se divertindo na areia e no mar ao lado da herdeira. Para o momento de lazer, as duas surgiram combinando o biquíni.

"As 'garotas do momento' foram vistas sendo felizes na praia - nesta sexta-feira! Hoje foi dia de 'sextar' com ela, minha Ninoca!", escreveu a famosa na legenda da publicação, recebendo vários elogios. "Divas iguais", disse a atriz Maisa Silva. "Que Lindezas!! É isso, curtir cada momento com intensidade", falou um seguidor. "Essas garotas do momento são lindas demais", falou uma fã.

Vale lembrar que Carol Castro está no ar na novela 'Garota do Momento', da TV Globo, interpretando a personagem Clarice. Recentemente, a atriz mostrou que enfrentou trechos de alagamento para chegar ao set de filmagens. "Hoje foi assim: embaixo de chuva. Mas, com o mesmo amor e dedicação de sempre", disse ela.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Castro (@castrocarol)

Carol Castro revela nunca ter feito procedimentos estéticos

Na novela das seis da Globo, Garota do Momento, Carol Castro vive a mãe de Beatriz, mas após perder a memória é convencida de que sua filha é Bia. Ambas as personagens têm 18 anos na trama, enquanto as atrizes Duda Santos e Maisa têm, respectivamente, 23 e 22. Carol falou sobre interpretar uma mãe de mulheres quase adultas e comentou sua relação com beleza e estética na festa de lançamento da novela, na qual CARAS Brasil esteve presente.

"Respeito o tempo, sou uma das poucas da minha geração que nunca fez nada, tenho marquinhas, mas sempre fui muito medrosa, morro de medo de procedimentos. Em algum momento alguma coisa será feita, mas não fiz nada, sou original de fábrica. Tenho vontade de fazer, tinha planos de aos 40 dar um up, mas caiu por terra, meu foco é o joelho, meu bem-estar, voltar a dançar até o chão, correr, surfar, e logo estarei de volta", disse ela. Veja a entrevista completa!

Leia também: Carol Castro anuncia fim de namoro após drama pessoal: 'Preciso passar sozinha'