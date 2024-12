Claudia Alencar afirma que voltou 'a ser como era' após emergência médica

A atriz Claudia Alencar, de 74 anos, ficou seis meses internada para tratar graves complicações de uma infecção bacteriana após cirurgia na coluna

Há um ano a atriz Claudia Alencar, de 74 anos, deu entrada na Clínica São Vicente, na Zona Sul do Rio de Janeiro para uma cirurgia de emergência na região lombar da coluna vertebral após uma infecção bacteriana. A artista ficou seis meses internada entre a unidade hospitalar e uma clínica de reabilitação até se recuperar totalmente das graves complicações após a doença.

Sobre o pós-operatório durante as festas de fim de ano, a atriz recordou: "Eis a vida que segue fora do hospital. Temos que arrumar a casa. Fiquei bem tranquila no hospital, recebendo meus amigos... Pensava: 'o Natal está passando e estou aqui, o Ano Novo também'. Aí falava: 'ah, que bom que não estou naquela muvuca", contou, aos risos, em entrevista à Quem.

Nem as fortes dores que a impediam de caminhar faziam Claudia perder o ânimo e a certeza de que logo ficaria bem. "Aí veio o Carnaval, e falei: 'oba!' Achava muito bom não estar na rua naquele calorão (risos). Sempre arrumava motivos para achar que estava sempre tudo bem. Essa é a verdade", afirmou.

Recuperação

Desde junho a atriz está em casa, onde segue se recuperando. "Mudei de casa, estou em um novo apartamento, maior, gostoso, com varanda grande. Estou arrumando minhas coisas e estou feliz. Vou passar o Natal aqui. Meus filhos estão longe, minha filha em São Paulo, e meu filho em Nova York [EUA]. Agora quero curtir o Ano Novo, o Carnaval... Quero aproveitar a vida", disse.

Claudia também quer cuidar do seu bem-estar físico e recuperar a antiga forma. "Dei uma engordada no hospital de uns cinco quilos, é muito para mim, caiu um pouco o cabelo, então estou me tratando com a doutora Josy Lourenço [biomédica esteta], que é expert em emagrecimento e cabelos. Comecei a fazer um tratamento incrível com ela, de nova geração. Vou voltar a ser como eu era e melhor ainda", pontuou.

Leia também: Claudia Alencar compartilha retorno à rotina de exercícios após internações