Claudia Alencar compartilha retorno à rotina de exercícios após internações

Após longo período de luta contra problemas de saúde, Claudia Alencar usou as redes sociais para mostrar volta à rotina de exercícios; confira

Nesta quarta-feira, 28, a atriz Claudia Alencar usou as redes sociais para compartilhar uma conquista após série de internações: ela está de volta à rotina de exercícios! Aos 74 anos de idade, ela ainda ressaltou a importância dos cuidados com a saúde, principalmente após procedimentos cirúrgicos, como no seu caso.

"Hoje comecei o reabilitação de ganho de massa muscular na minha nova atleta. Disse para ela que não seria fácil mais seria possível, nossa previsão de melhoras na sua dores musculares por falta de massa muscular deve acabar no máximo em dois meses de treino! Aí depois vamos colocar ela para voa carga máxima", escreveu ela em seu perfil oficial no Instagram.

Nos comentários, internautas e amigos celebraram a recuperação de Claudia. "Te envio ótimas energias e ótimo treino", comentou a atriz Isadora Ribeiro. "Tão bom te ver assim", comentou um seguidor. "Sempre avante!", escreveu mais um.

Vale relembrar que a atriz foi internada no Hospital Placi, no Rio de Janeiro, em março deste ano, após ter deixado o Hospital Samaritano, onde estava desde 2023 devido a uma infecção bacteriana ocorrida após uma cirurgia na coluna.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Alencar (@claudiaalencaroficial)

Claudia Alencar expõe sequela após seis meses de internações

A atriz Claudia Alencar recebeu alta hospitalar no dia 31 de julho, após um longo período de luta contra problemas de saúde. Apesar de ainda não estar completamente recuperada, ela se sente bem mais disposta. Em conversa com a coluna Play, do jornal O Globo, a artista falou sobre sua saúde.

"Eu caminho, mas subir e descer escadas ainda é difícil. Já voltei à academia, com pesos mais leves. Ficar tanto tempo sem se exercitar seriamente faz mal para o corpo... Ficar seis meses internada me trouxe uma revelação: eu fico muito bem comigo mesma. Ficar comigo, com as minhas leituras, com os meus escritos, com os meus desenhos, tudo isso me encanta. Eu gosto da minha companhia", detalhou.

Se recuperando, ela ainda sente dores ao realizar alguns tipos de movimentos. "Quero me recuperar dignamente, porque ainda tenho dores... Mas é só isso. Depois de tudo o que passei, isso não é nada. Eu tomo um analgésico e pronto: acabou", disse ela sobre os planos para o futuro.