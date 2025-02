Cissa Guimarães se despede da Bahia com fotos de biquíni

A apresentadora Cissa Guimarães surge de biquíni verde em uma série de registros publicados em sua rede social após encerrar viagem à Bahia

A apresentadora Cissa Guimarães, de 67 anos, curtiu os dias de descanso na Bahia nos últimos dias e, neste sábado, 1, se despediu da viagem por meio de uma série de registros publicado em seu perfil no Instagram. Animada, a comunicadora surgiu nas imagens aproveitando um passeio de barco e o litoral ao dar adeus ao estado.

"Me despedindo da Bahêa", escreveu na legenda da publicação. Nas imagens, Cissa aparece usando um biquíni verde e um chapéu de palha. Em um dos registros, a apresentadora usa um vestido também verde.

Na seção de comentários, amigos e fãs a elogiaram: "Goxtosa", disse a escritora Thalita Rebouças. "Sempre linda", escreveu um internauta. "Volte sempre", afirmaram alguns seguidores baianos de Cissa, que atualmente apresenta o programa Sem Censura. na TV Brasil.

Cissa Guimarães comemora aniversário da neta

No dia 7 de janeiro, Cissa Guimarães encantou os seus mais de um milhão de seguidores em seu perfil no Instagram ao celebrar o aniversário de cinco anos de sua neta, Aurora. A menina é filha do primogênito da apresentadora, Thomaz Velho, com a arquiteta Andrea Brito.

Na publicação, a atriz e apresentadora compartilhou uma montagem com várias fotos da netinha e escreveu uma bela mensagem. "Hoje é dia da Aurora, que com apenas cinco anos nos ensina mais do que você pode sequer imaginar", iniciou. Confira!

