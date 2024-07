Cirurgia de Otaviano, câncer de Camila Campos e Luan papai; veja os destaques da semana

Aneurisma de Otaviano Costa, câncer da cantora gospel Camila Campos e Luan Santana à espera do primeiro filho chamaram atenção dos leitores da CARAS Brasil

Notícias quentíssimas repercutiram bastante nas redes sociais nesta semana. Entre os assuntos que mais chamaram a atenção dos leitores da CARAS Brasil, estão: a cirurgia que o apresentador Otaviano Costa (51) foi submetido na região torácica; a morte do ator Thommy Schiavo aos 39 anos, o Zoinho no remake de Pantanal, da TV Globo; e o anuncio da gravidez de e Jade Magalhães (31), namorada do cantor Luan Santana (33). Mas não para por aí. Veja tudo o que bombou nos últimos dias!

ANEURISMA DA AORTA

O apresentador Otaviano Costa surpreendeu ao revelar que realizou uma cirurgia na região torácica recentemente. O artista foi diagnosticado com um aneurisma da aorta ascendente torácica e precisou ser operado de peito aberto para solucionar o problema. Emocionado, ele fez um relato e mostrou o curativo em seu tórax.

"Eu estava com um aneurisma da aorta ascendente torácica, num nível muito perigoso, que a qualquer momento, por não estar com nenhum sintoma externo detectável - e esse é o perigo do aneurisma - eu poderia realmente ter o rompimento da minha aorta e assim ser irreversível. No meu caso, foi causado por uma válvula chamada válvula tricúspide, só que eu nasci com uma válvula bicúspide. Ou seja, o normal era ter três, tricúspides, pazinhas, a minha tinha duas pazinhas somente. E, por ter só duas patinhas, jogava muito sangue na minha aorta, que inchou muito nos últimos tempos e colocou a minha vida em risco", disse.

Então, ele disse que recebeu o diagnóstico pouco antes do aniversário de sua esposa, a atriz Flávia Alessandra, e decidiu só contar depois da festa. "Com essa notícia impactante, não contei para a Flávia no aniversário dela, fomos celebrar a vida dela. No domingo, meus pais voltaram para Cuiabá e resolvi contar para a Flavinho. Com outros exames, outros laudos, detectaram de maneira bastante evidente o status e os próximos passos. Resolvemos apontar a cirurgia como solução para o risco", afirmou.

CAMILA CAMPOS

A cantora gospel Camila Campos (29) usou as redes sociais para compartilhar com o público as primeiras fotos da filha recém-nascida, Sofia. A pequena, fruto de seu casamento com o ex-jogador de futebol Léo Zagueiro, ídolo do Cruzeiro, chegou ao mundo na última quarta-feira, 24.

Em seu Instagram oficial, Camila mostrou o rostinho da herdeira e celebrou seu nascimento em meio a um momento bastante delicado. Para quem não sabe, a artista recebeu o diagnóstico de câncer de mama avançado no sétimo mês de gestação.

"Seja bem-vinda filha, nós te amamos demais! Sabíamos que o nascimento da Sofia seria como bálsamo em meio ao deserto que estamos vivendo e assim foi. Continuamos crendo em um milagre, lembrem-se da nossa família em suas orações", escreveu ela na legenda da postagem. Além da bebê, a artista e o marido também são pais de Bela.

Camila está internada para cuidar de sua saúde após ter sido diagnosticada com câncer de mama durante a gravidez. Na quarta-feira, ela fez uma publicação no Instagram para contar como está sua saúde e deu detalhes do tratamento.

"Os processos de Deus em minha vida… Não, não é um novo corte de cabelo!", iniciou ela, que publicou uma foto em que aparece com o cabelo na altura do queixo. A jovem cantora tinha, antes de receber o diagnóstico e iniciar o tratamento, fios de cabelo mais longos.

DECISÃO DRÁSTICA

Maíra Cardi (40) usou as redes sociais para anunciar, nesta sexta-feira, 26, que decidiu não expor mais a imagem da filha, Sophia Cardi Aguiar, fruto de seu antigo casamento com Arthur Aguiar (35). Em uma declaração, ela explicou que tomou essa decisão para proteger a privacidade da menina, que tem apenas cinco anos, após um diagnóstico delicado.

A famosa explicou que a filha contraiu uma bactéria na língua e passou por uma semana muito difícil: “Sophia pegou uma bactéria que a língua dela fica igual à framboesa. Não comia nada, nem chupeta conseguia chupar, nada podia encostar na língua. Vômito, dor no corpo, muita febre”, desabafou.

Com o diagnóstico, ela decidiu que seria melhor preservar a imagem da filha e, por isso, decidiu cancelar o perfil de Sophia nas redes sociais. “Aliás, cancelei o Instagram dela também, muita coisa junto. Acredito que certas coisas da nossa vida precisam ser blindadas e, sem dúvida, nossos filhos são a mais importante. Já deveria ter feito isso antes”, disse.

Maíra Cardi e a flha Sophia - Reprodução/Instagram

INFLUENCIADORA MORRE AOS 34 ANOS

A influencer de maternidade Tainá Medeiros morreu aos 34 anos. A informação foi confirmada pelo perfil do Instagram da consultora de amamentação, o Amor Mamar, na quarta-feira, 24.

"Aprouve a Deus tomar para si a nossa Tai. Esposa, mãe, filha, amiga, empresária. Uma mulher cheia de fé, de valores eternos e de uma bondade sem medida. Foram tantos a quem ela estendeu a mão e enxergou além, com seu olhar que refletia a beleza do mar e exalava compaixão. Ficaram as melhores lembranças: de um sorriso aberto, de um abraço acolhedor e do seu legado: o amor pelos seus. Descanse em paz, Tai. Com amor, sua eterna equipe Amor Mamar. * 30/09/1988 + 24/07/2024", informou a nota da morte da influenciadora, que era casada e deixa uma filha de 5 anos.

A influencer de maternidade Tainá Medeiros - Reprodução/Instagram

MORTE DE MAQUIADOR

O maquiador Vinicius Walister morreu aos 27 anos. Ele foi encontrado sem vida em seu apartamento, em São Paulo, na segunda-feira, 22.

O profissional era conhecido por cuidar da beleza da primeira-dama do Mato Grosso, Virginia Mendes, que foi quem anunciou a morte do rapaz. "É com profundo pesar que recebo a notícia do falecimento do Vinicius Walister Guaragni. Lamento essa perda irreparável e me solidarizo com a família e amigos neste momento. Desejo muita força e conforto aos familiares e amigos neste momento difícil. Que Deus conforte os corações de todos os que tiveram o privilégio de conhecê-lo", informou.

Na última quinta-feira,25, a família de Vinicius esclareceu os detalhes sobre sua partida e revelou que ele enfrentava uma batalha contra a depressão. “Ele perdeu essa batalha para a depressão, uma doença séria”, informaram ao portal Hugo Gloss.

O maquiador das famosas Vinicius Walister - Divulgação

LUAN SANTANA VAI SER PAPAI!

Luan Santana e Jade Magalhães deram mais um passo no relacionamento ao anunciarem, na segunda-feira, 22, por meio das redes sociais, que estão à espera do primeiro filho. Sem dar muitos detalhes sobre a gestação da namorada, o cantor exibiu uma série de fotos românticas, onde a influenciadora exibiu a barriga e ganhou um beijinho de Luan.

Como legenda dos cliques, Luan apenas colocou um coração vermelho. O casal escolheu uma paisagem natural, com um lago cercado por árvores, como cenário do primeiro "ensaio de gestante" de Jade. Para deixar a gravidez salientada, a namorada do cantor investiu em um cropped branco e calça jeans de cintura baixa.