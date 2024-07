Maquiador das famosas morre aos 27 anos: ‘Perda irreparável’

Maquiador das famosas, Vinicius Walister, de 27 anos, foi encontrado sem vida em seu apartamento em São Paulo

O maquiador Vinicius Walister faleceu aos 27 anos. Ele foi encontrado sem vida em seu apartamento na cidade de São Paulo na segunda-feira, 22. Por enquanto, a causa da morte não foi revelada publicamente.

Ele era conhecido por cuidar da beleza da primeira-dama do Mato Grosso, Virginia Mendes, que foi quem anunciou a morte do rapaz. "É com profundo pesar que recebo a notícia do falecimento do Vinicius Walister Guaragni. Lamento essa perda irreparável e me solidarizo com a família e amigos neste momento. Desejo muita força e conforto aos familiares e amigos neste momento difícil. Que Deus conforte os corações de todos os que tiveram o privilégio de conhecê-lo", informou.

Em contato com o site Mídia News, a proprietária do salão de beleza onde ele trabalhava contou que Vinicius lutava contra a depressão. "Mês passado tive uma conversa longa com ele. Ele falou que estava na melhor fase da vida profissional, mas um pouco triste. Depressão é uma doença terrível que pode pegar qualquer pessoa. Ele estava sendo ajudado psicologicamente, mas infelizmente ele se foi. Ele vai deixar saudade para tanta gente", disse ela.

Ao longo de sua carreira, Vinicius Walister atendeu famosas como Juliette, Mariana Ximenes e Ticiane Pinheiro.

Morte da namorada de Clint Eastwood

O ator e diretor Clint Eastwood, de 94 anos, está de luto. A namorada dele, Christina Sandera, faleceu aos 61 anos de idade na última quinta-feira, 18. Por enquanto, a família não revelou qual foi a causa da morte.

Clint lamentou a morte da amada em uma breve declaração em um comunicado à imprensa internacional. “Christina era uma mulher adorável e carinhosa, e sentirei muita falta dela”, disse ele. Um representante dele informou que ele pede privacidade neste momento de luto.

Clint e Christina começaram a namorar em 2014, quando se conheceram em um restaurante na Califórnia, onde ela trabalhava como recepcionista. A diferença de idade de 33 anos entre eles nunca foi um problema. Os dois eram discretos no relacionamento e faziam poucas aparições juntos em público.

No passado, o ator e diretor já foi casado com Maggie Johnson, entre 1953 e 1987, e com Dina Ruiz, entre 1996, e 2014, e namorou com Frances Fisher e Sondra Locke. O artista ainda teve oito filhos com seis mulheres diferentes.