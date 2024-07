Influenciadora conhecida por falar sobre maternidade morre aos 34 anos

A influenciadora de maternidade Tainá Medeiros morreu aos 34 anos. A informação foi confirmada pelo perfil do Instagram da consultora de amamentação

A influencer de maternidade Tainá Medeirosmorreu aos 34 anos. A informação foi confirmada pelo perfil do Instagram da consultora de amamentação, o Amor Mamar, nesta quarta-feira, 24. Por enquanto, a causa da morte não foi revelada publicamente. O velório acontece nesta quinta-feira, 25, no Rio Grande do Norte.

"Aprouve a Deus tomar para si a nossa Tai. Esposa, mãe, filha, amiga, empresária. Uma mulher cheia de fé, de valores eternos e de uma bondade sem medida. Foram tantos a quem ela estendeu a mão e enxergou além, com seu olhar que refletia a beleza do mar e exalava compaixão. Ficaram as melhores lembranças: de um sorriso aberto, de um abraço acolhedor e do seu legado: o amor pelos seus. Descanse em paz, Tai. Com amor, sua eterna equipe Amor Mamar. * 30/09/1988 + 24/07/2024", informou a nota da morte da influenciadora.

Há dois dias, Tainá compartilhou um comunicado informando que passaria por um procedimento de emergência e, por isso, todos os seus atendimentos seriam cancelados até sua recuperação. "Orem pela minha recuperação, agora preciso me cuidar, mas em breve estarei melhor para cuidar de vocês, se Deus quiser", pediu ela na legenda.

A influenciadora era casada e deixa uma filha de 5 anos. Com quase 60 mil seguidores no Instagram, Tainá Medeiros era enfermeira e consultora de amamentação. Além disso, ministrava o curso O bebê vai chegar, que preparava "a família para a chegada do bebê. Nele abordo teoria e prática dos cuidados do bebê e da amamentação".

Nos comentários da nota de pesar, os fãs lamentaram a notícia. "Tai, você (e tudo que fez por nós) jamais será esquecido. Te conhecer e conviver com você foi um presente que o Senhor nos deu", disse uma. "Amiga, um dia nos encontraremos naquele céu que você acreditava: azul, com flores, com luz e cheios de anjos", escreveu outra.

Veja a nota: