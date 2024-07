Causa da morte de maquiador das famosas é revelada pela família: 'Batalha'

Família revela detalhes sobre a morte de Vinicius Walister, que era conhecido nas redes sociais como o maquiador das famosas

Alerta gatilho : esse texto contém informações sensíveis sobre saúde emocional .

Na última segunda-feira, 22, Vinicius Walister faleceu aos 27 anos. Conhecido como maquiador das famosas nas redes sociais, o jovem foi encontrado sem vida em seu apartamento em São Paulo. Agora, sua família esclareceu os detalhes sobre sua partida e revelou que ele enfrentava uma batalha contra a depressão.

Segundo comunicado pelo portal Hugo Gloss, a família de Vinicius decidiu se manifestar diante das especulações de que outra pessoa poderia estar envolvida no falecimento. De acordo com os familiares, não existem suspeitos: “Ele perdeu essa batalha para a depressão, uma doença séria”, informaram ao site.

Eles descreveram Vinicius como alguém que aparentava ser alegre, mas que lutava contra ‘dificuldades, traumas e desafios pessoais’. Além disso, a família esclareceu que o maquiador, natural do Mato Grosso e que trabalhava em São Paulo, foi enterrado em sua cidade natal, "próximo a seus familiares, amigos e todos que o amavam".

Vale lembrar que o relato da família vai de encontro às declarações dadas por Adriana ReisGabriel, que é dona de um salão de beleza onde Vinicius trabalhou em Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso. Em entrevista ao portal Mídia News, ela contou que o jovem enfrentava um quadro de depressão após saber do ocorrido.

"Mês passado tive uma conversa longa com ele. Ele falou que estava na melhor fase da vida profissional, mas um pouco triste. Depressão é uma doença terrível que pode pegar qualquer pessoa. Ele estava sendo ajudado psicologicamente, mas infelizmente ele se foi. Ele vai deixar saudade para tanta gente", Adriana lamentou a partida do maquiador.

É importante destacar que o Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece apoio emocional e atua diretamente na prevenção ao suicídio de forma gratuita para todas as pessoas que desejam conversar com sigilo. O atendimento é disponível 24 horas por dia, todos os dias, por telefone, e-mail e chat. Ligue para 188 ou acesse o site www.cvv.org.br.

Quem era Vinicius Walister?

Conhecido pelo trabalho com famosas, Vinicius Walister já maquiou artistas e influenciadoras como Alinne Moraes, Vanessa Lopes, Thais Braz, Ticiane Pinheiro, Juliette e Emilly Araujo. O profissional da beleza tinha cerca de 16 mil seguidores no Instagram. Ele, que fez 484 publicações, costumava compartilhar fotos e vídeos de seus trabalhos ao lado das celebridades.

É válido mencionar que notícia da morte foi confirmada pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, que era atendida pelo rapaz. "É com profundo pesar que recebo a notícia do falecimento do Vinicius Walister Guaragni. Lamento essa perda irreparável e me solidarizo com a família e amigos neste momento”, ela lamentou a morte do profissional de beleza.