Por que Luana Piovani e Pedro Scooby terminaram? Saiba motivo do divórcio

A atriz Luana Piovani já revelou publicamente que a decisão de terminar o casamento com Pedro Scooby partiu dela; entenda

O antigo relacionamento entre Luana Piovani e Pedro Scooby ficou entre os assuntos mais comentados da web após internautas resgatarem uma declaração da atriz sobre o fim da união entre eles. Os dois ficaram juntos por cerca de 8 anos e anunciaram publicamente o divórcio em 2019.

O comentário de Luana esclarecendo o verdadeiro motivo da separação aconteceu durante a série documental do surfista 'A Vida É Irada, Vamos Curtir!', produzida pela Globoplay em 2022. Na obra, a famosa abriu o jogo e revelou que decidiu terminar a relação após Pedro cometer um erro envolvendo a residência onde moravam.

De acordo com Luana Piovani, a família residia em uma casa alugada e, por isso, o surfista e ex-participante do BBB 22 possuía a responsabilidade de renovar a documentação com frequência. A gota d'água para a atriz foi quando Pedro Scooby esqueceu a obrigação.

"A única coisa que ele tinha a responsabilidade era de renovar o nosso Airbnb, e aí um dia ele me liga pedindo desculpas porque ele tinha esquecido de renovar", recordou ela. Em seguida, a loira contou que precisou deixar o local junto com os três filhos do ex-casal, Dom, Bem e Liz, uma vez que a casa já havia sido alugada por outras pessoas.

"E eu tinha até meio-dia do outro dia para mudar de casa porque a casa já tinha sido alugada, com três crianças e 12 malas", disse Luana, revelando que após conversar com o ex-marido na ocasião, decidiu colocar um ponto final na relação. "Quando eu desliguei o telefone, eu tirei a aliança do dedo, botei na mesa e falei: 'O meu casamento acabou de acabar'", disparou Piovani, revelando que a decisão do divórcio partiu dela.

Luana Piovani fala sobre decisão do filho de morar com o pai

Recentemente, Luana Piovani abriu o coração sobre a decisão de seu filho Dom, de 12 anos, de morar com o pai, Pedro Scooby, no Brasil. Em entrevista ao programa 'Julia', da emissora portuguesa SIC, a apresentadora admitiu que, apesar da dor, não quer que ele volte para sua casa e explicou o motivo por trás da declaração; confira detalhes!