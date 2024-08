Ex-marido de Cintia Chagas se pronuncia sobre separação

Ex-marido de Cintia Chagas, Lucas Bove fala pela primeira sobre o anúncio do fim do casamento após 3 meses da união

O deputado estadual Lucas Bove se pronunciou sobre o fim do casamento com a influenciadora digital Cintia Chagas. A separação aconteceu três meses após o casamento e ela comunicou o fim da união por meio de um post nas redes sociais. Agora, ele escreveu um recado pedindo respeito neste momento.

Nos comentários do perfil Clementino no Instagram, Bove fez elogios para a ex-mulher e pediu respeito para ela. "Eu sei que ela fez um comunicado e de fato pessoas públicas, por respeito ao carinho de seus seguidores, devem satisfação. Entretanto, o que aconteceu só compete a nós e peço não falarem mal dela dessa forma. Ninguém fica feliz com o término de um casamento, não são justas as críticas. Cíntia é uma pessoa incrível. Respeito a liberdade de todos comentarem, mas peço respeitosamente que não julguem", disse ele.

Os dois se casaram em maio de 2024 na Itália.

O anúncio da separação

A influenciadora digital Cíntia Chagas anunciou o fim de seu casamento com o deputado estadual Lucas Bove. Nesta segunda-feira, 12, ela compartilhou um texto falando sobre separação e dando satisfação sobre a decisão que tomou de não continuar com o relacionamento após três meses de ter feito uma cerimônia luxuosa na Itália.

Consciente de que é uma pessoa pública, ela fez questão de dar a notícia para seu público na rede social. Cíntia Chagas então escreveu um longo texto com um trecho de Fernando Pessoa para falar sobre ter que dar satisfação para quem lhe segue. Em seguida, ela veio com a notícia do término.

"A maioria das pessoas não precisa dar explicações sobre a vida pessoal. Todavia, quem opta (assim como eu) por uma vida pública não detém essa liberdade; minhas escolhas tornam-se interesse público. Fernando Pessoa, em uma de suas crônicas ensina: "O homem que se torna célebre fica sem vida íntima: tornam-se de vidro as paredes da sua vida doméstica; é sempre como se fosse excessivo o seu traje; e aquelas suas mínimas ações". Cotidianamente, casais se separam por distantas razões e as pessoas nem se preocupam. No meu caso, entretanto, como no de qualquer outra pessoa que goza da fama, uma separação não passa diminutamente", explicou sobre falar que chegou ao fim a sua relação.

"Dito isso, informo que, após mais de dois anos de relacionamento, Lucas e eu percebemos, conquanto partilhemos os mesmos valores, divergências relacionadas aos nossos objetivos de vida as quais podem atrapalhar crescimento do casal bem como o nosso, individualmente. Nutrimos recíproco respeito e desejamos o melhor um ao outro. Não há prova maior disso que é a de, neste momento, respeitamos a individualidade das Cíntia e do Lucas", declarou a influenciadora.