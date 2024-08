Cíntia Chagas revela como está se sentindo após separação: 'Todo o mal'

Dias após anunciar o fim de seu casamento com Lucas Bove, Cíntia Chagas revela como está se sentindo divorciada; veja o que ela disse

A influenciadora Cíntia Chagas falou pela primeira vez como está se sentindo após anunciar o fim de seu casamento com Lucas Bove. Nesta quarta-feira, 14, a profissional, formada em Letras, abriu uma caixinha de perguntas para tirar dúvidas sobre a Língua Portuguesa e mais e comentou uma mensagem que recebeu de um seguidor dizendo que estaria orando por ela.

Sem ser direta ao assunto do divórcio e com seu jeito único, a ex-esposa do deputado federal comentou que desejaria que a maioria das pessoas fossem assim, como a que enviou boas energias para ela, pedindo que deus a proteja no momento que está passando.

"Muito obrigada, você tem a sensibilidade, ao contrário de muitos, de perceber que, quanto maior for a armadura de alguém, mais sensível será o sujeito que ali reside e essa máxima não é diferente pra mim, engana-se quem pensa que é", agradeceu a oração feita para ela.

"A diferença que talvez exista entre mim e outras pessoas é a de que eu fui treinada, eu fui treinada para absorver todo o mal que me ocorre com estudo e com trabalho, essa é a diferença, tanto é que estou aqui, a caminho de uma palestra, se deus quiser será uma excelente palestra, muito obrigada", disse como está lidando com o divórcio.

Para quem não sabe, Cíntia Chagas ganhou fama nas redes sociais ao compartilhar dicas de português com humor. Há três meses aconteceu a cerimônia de seu casamento com Lucas Boves em uma capela na Itália. Nos últimos dias, ela anunciou o divórcio e falou sobre terem "divergências de objetivos".

Motivo do fim? Casamento de Cíntia Chagas teria acabado por diferenças

O casamento de Cíntia Chagas e Lucas Bove chegou ao fim após três meses da cerimônia luxuosa realizada na Itália. Em sua rede social, a influenciadora digital, consciente de ser uma figura pública, deu a notícia para os seguidores e falou sobre terem divergências.

A ex-mulher do deputado federal então explicou que eles não compartilhavam mais dos mesmos objetivos e que continuar poderia afetar a vida de ambos, por isso, eles resolveram terminar. Segundo fontes próximas, o motivo realmente teria sido este e especificaram melhor sobre o que seria.

Conforme divulgado pelo portal Metrópoles, a "divergência" apontada por ela seria os "filhos". Isso porque, o político gostaria de ter herdeiros e a influenciadora não. Por enquanto, nenhum deles se manifestou sobre isso. Saiba mais aqui.

O casamento de Cíntia Chagas e Lucas Bove

“Conhecemo-nos há pouco mais de dois anos, e o Lucas disse, assim que nos vimos pela primeira vez, que nos casaríamos um dia. Em seis meses de relacionamento, ficamos noivos e, desde então, temos tentado, em vão, conciliar as agendas para realizarmos uma festa”, Cíntia detalhou a decisão e sua união com o deputado estadual.

A influenciadora, inclusive, começou a planejar um grande casamento, porém, teve uma mudança de planos: "Como somos pessoas públicas, a festa envolveria aproximadamente 700 convidados, o que seria extremamente trabalhoso e exaustivo para nós, perfeccionistas que somos", disse a professora, que decidiu adotar o conceito de ‘fugir’ para casar.

"Todavia, não abrimos mão de nos casarmos no religioso e escolhemos uma capela no Lago de Como, uma vez que a família do Lucas é de Como, na Itália. E, uma vez que eu gostaria de uma lua de mel na região em questão, decidimos nos casar lá”, Cíntia explicou que conseguiu conciliar as datas e ela e o marido estão de licença do trabalho.

Por fim, ela explicou porque não convidaram familiares: “Optamos não convidar familiares tampouco amigos mais próximos, pois o trabalho também seria moroso, já que a família do Lucas é volumosa. Além disso, a personagem principal da família dele, a avó, matriarca italiana de 93 anos, não poderia sair do Brasil, devido a recomendações médicas”, disse.

Depois de trocarem os votos tão sonhados em uma cerimônia religiosa tradicional, onde Cíntia usou um vestido de noiva clássico e uma beleza deslumbrante, o casal deixa a Itália e parte em lua de mel por outros países da Europa. Seu roteiro inclui visitas a Monte Carlo, Mônaco, e à Riviera Francesa. Confira os cliques do casamento aqui.