César Tralli mostra momento fofo entre a filha e a enteada: 'Sobre o amor'

O jornalista César Tralli, marido de Ticiane Pinheiro, encantou ao compartilhar um vídeo fofo de Manuella e Rafaella Justus

César Tralli usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 30, para compartilhar um momento fofo entre sua filha, Manuella, de cinco anos, e sua enteada, Rafaella Justus, de 15.

No feed do Instagram, o apresentador do 'Jornal Hoje', da TV Globo, publicou um vídeo que recebeu da esposa, a apresentadora Ticiane Pinheiro. Na gravação, A filha do casal encontra a irmã mais velha e corre para abraçá-la. Rafaella está conversando com uma amiga na escola, mas segue agarradinha com Manu.

Ao dividir o momento, Tralli não escondeu a felicidade ao ver o amor entre elas. "É sobre o amor… fraternal. A mãe me mandou o flagrante das duas filhas juntas. E meu coração derreteu…", confessou o jornalista.

Em seguida, ele recordou um pedido da mãe, Edna Tralli, que morreu após um acidente aéreo. "Quando vi todo carinho e pureza deste encontro de irmãs, lembrei muito da minha própria mãe. Ela sempre me pedia para cuidar dos meus irmãos e preservar a nossa união, o nosso amor, pra vida toda. É sobre isso. É sobre honrar pai e mãe", completou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por César Tralli (@cesartralli)

César Tralli abre álbum de momentos marcantes em sua vida

O jornalista César Tralli emocionou os seguidores na noite de domingo, 26, ao compartilhar em suas redes sociais alguns momentos marcantes de sua vida. O apresentador do 'Jornal Hoje', da Globo, separou três fotos especiais de ocasiões distintas e comentou um pouco sobre a importância de cada uma delas.

Na sequência de imagens, Tralli escolheu um clique onde aparece segurando a filha, Manuella Tralli, ainda recém-nascida no colo; a segunda foto foi registrada no dia de seu casamento com Ticiane Pinheiro e mostra a apresentadora da Record TV em um momento carinhoso com a primogênita, Rafaella Justus.

Para fechar o carrossel de cliques com chave de ouro, o jornalista escolheu uma imagem recente da herdeira com a enteada. Na foto, tirada no dia da festa de aniversário de 15 anos de Rafa Justus, as duas irmãs aparecem abraçadas enquanto se admiram. "Você tem fotos que marcaram sua vida? Tenho muitas, felizmente… Separei 3 que dizem muito sobre paternidade, amor incondicional, família…", disse em um trecho. Veja o post completo!

Leia também:César Tralli se derrete ao postar foto com a filha: 'Muito amor'