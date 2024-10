Cesar Tralli fala sobre os dois anos da morte da mãe: 'Dá muita saudade'

No dia que completou dois anos da morte de sua mãe, o jornalista Cesar Tralli postou um vídeo e recordou um ensinamento de dona Edna

Cesar Tralli usou as redes sociais para dividir uma reflexão com seus seguidores. Nesta quarta-feira, 9, completou dois anos da morte de sua mãe, Edna Tralli, após um acidente aéreo, e o jornalista recordou um ensinamento que ela deixou.

No vídeo publicado no Instagram, o apresentador do 'Jornal Hoje', da Globo, contou que a mãe sempre foi muito preocupada com a família. "Como a gente aprende com as mães, né? Eu me lembro de muitos anos atrás, batendo um papo com a minha, e eu falava: 'mãe, a senhora se preocupa demais com os filhos, tá tudo bem, fica tranquila, cuida mais da senhora, da sua vida, da sua felicidade e não se preocupa tanto'", relembrou.

Em seguida, Tralli disse que dona Edna afirmou que ele entenderia os motivos dela quando fosse pai, e foi exatamente o que aconteceu. O jornalista, que é pai de Manuella, de cinco anos, fruto de seu casamento com Ticiane Pinheiro, e padrasto de Rafaella Justus, de 15 anos, confessou que hoje em dia entende essa preocupação da mãe.

"Ela me respondeu curtinho: 'um dia você vai me entender'. Hoje eu sou pai de uma menininha de cinco anos e tenho o privilégio de ter a Rafaella também na minha vida, com 15 anos, e eu sei bem o valor desse amor e dessa preocupação toda. Como a gente aprende com as mães, né? Um poço de ensinamento e de saudade", completou.

Na legenda do vídeo, Tralli falou sobre os dois anos da morte da mãe. "Mãe ensina muito. Mãe dá muita saudade. Mãe é amor eterno. Mãe é Mãe. Hoje faz 2 anos que a minha mãe virou "estrelinha no céu", como diz a Manu. Brilha muito lá…", escreveu.

Ticiane também falou sobre os dois anos sem a sogra. Nos Stories do Instagram, a apresentadora recordou fotos com Edna Tralli e falou sobre a saudade que sente dela. "Dois anos sem você, sogrinha linda", escreveu.

