César Tralli se derrete ao postar foto com a filha: 'Muito amor'

O jornalista César Tralli encantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 16, ao se declarar para a filha, Manuella, de cinco anos.

Curtindo as férias na Bahia, o apresentador do 'Jornal Hoje', da TV Globo, publicou em seu perfil no Instagram uma foto em que aparece ao lado da herdeira, fruto de seu casamento com a apresentadora Ticiane Pinheiro, e falou do amor que sente por ela.

"É muito amor envolvido. Aquela sensação deliciosa de que Papai do Céu me deu um presente maravilhoso. E só tenho a agradecer todos os dias da minha vida…", se derreteu o jornalista, que aparece usando uma camisa, bermuda e chinelo, enquanto Manu está com um vestido branco.

Recentemente, Tralli postou uma foto curtindo um passeio de barco com Manuella e a enteada, Rafaella Justus, de 15 anos, durante a viagem. "Com as melhores companhias. Memórias, histórias, lembranças e aprendizados. A beleza da vida que ganha ainda mais beleza e mais vida na simples arte da convivência… Porque a convivência é sim uma arte. A arte de amar. Amor de Pai. Gratidão", escreveu na legenda.

Ticiane Pinheiro combina look com Manuella

Em suas redes sociais, Ticiane Pinheiro sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores. Nesta quinta-feira, 16, a apresentadora publicou em sua conta no Instagram uma foto em que aparece ao lado da filha Manuella, de cinco anos, fruto do seu casamento com Cesar Tralli.

Na imagem, Tici surgiu com um vestido longo na cor azul e com algumas estampas, enquanto Manu arrasou com uma blusa da mesma cor e com as estampas iguais a da mãe. "Mini me. Fala a verdade, ela não é parecida com a mamãe?", escreveu Ticiane na legenda, mas os internautas discordaram. Veja a foto!

