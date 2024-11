Cesar Tralli emociona ao mostrar como vê a mãe falecida com a filha

Mais de dois anos após a morte da mãe, Cesar Tralli emociona ao mostrar como faz para manter a memória de Edna viva com Manuella Pinheiro Tralli

O apresentador Cesar Tralli emocionou ao mostrar como faz para manter a memória da mãe viva na cabeça de sua filha com Ticiane Pinheiro, a pequena Manuella Pinheiro Tralli, de 5 anos. Neste domingo, 10, o jornalista compartilhou um vídeo ao lado da herdeira na varanda do apartamento onde moram em São Paulo e comoveu.

A esposa então gravou o amado conversando com a menina sobre procurarem estrelas e a mais brilhante ser a avó, Edna Tralli, que faleceu há dois anos em um acidente de avião. Cesar Tralli já havia comentado em sua rede social que a mãe havia virado uma "estrelinha do céu".

"Brilha Uma Estrela. Manu e eu sempre procurando a mais reluzente. É uma conexão com o Céu, com o Eterno, com o Divino. É uma conexão forte com a minha Mãe, com a vovó da Manuella. É saudade pura; é amor puro; é luz na alma que passa de pai para filha. (Todos os dias da minha vida converso com minha mãe)", contou ele sobre seu hábito de manter Edna sempre por perto.

Recentemente, ao ver o acidente de avião da Voepass em Vinhedo, Cesar Tralli contou como recebeu a notícia da morte da mãe. "As pessoas me perguntam o que eu fiz para superar o baque da perda repentina da minha mãe, eu digo que é só o tempo mesmo. E você tem que viver esse luto o tempo que for necessário e dar tempo ao tempo. Eu me lembro como se fosse ontem. Um domingo à tarde, dia 9 de outubro de 2022, quando um amigo me telefonou e eu estava na cozinha com a minha filha pequena e ele me perguntando se era verdade que minha mãe tinha morrido em um acidente aéreo. Aquilo para mim foi um choque porque eu tinha falado com ela de manhã. E à tarde ela partiu assim, de uma maneira repentina, inesperada, violenta”, disse ele.

Ticiane Pinheiro mostra que sua filha com Cesar Tralli sabe lavar louça

A apresentadora Ticiane Pinheiro mostrou que sua filha com Cesar Tralli, Manuella Pinheiro Tralli, de 5 anos, já sabe lavar a louça em casa. Recentemente, a jornalista registrou o momento em sua rede social e impressionou com desenvoltura da pequena na pia.

Apoiada em uma escadinha para alcançar a torneira, a herdeira dos famosos surgiu fazendo todo o processo de limpeza sem dificuldade. Manuella Pinheiro Tralli primeiro usou a bucha, depois passou água nos itens e por fim colocou-os para secar no escorredor. Veja o momento aqui!

