Ticiane Pinheiro mostra que sua filha com Cesar Tralli sabe lavar louça

Com apenas cinco anos, Manuella Pinheiro Tralli lava louça de casa e Ticiane Pinheiro mostra momento de independência de sua filha com Cesar Tralli

A apresentadora Ticiane Pinheiro mostrou que sua filha com Cesar Tralli, Manuella Pinheiro Tralli, de 5 anos, já sabe lavar a louça em casa. Nesta segunda-feira, 28, a jornalista registrou o momento em sua rede social e impressionou com desenvoltura da pequena na pia.

Apoiada em uma escadinha para alcançar a torneira, a herdeira dos famosos surgiu fazendo todo o processo de limpeza sem dificuldade. Manuella Pinheiro Tralli primeiro usou a bucha, depois passou água nos itens e por fim colocou-os para secar no escorredor.

"Olha quem está lavando a louça em casa", gravou a mamãe orgulhosa do desempenho e organização da caçula.

Além da pequena, Ticiane Pinheiro é mãe da adolescente Rafaella Justus, de 15 anos, fruto do casamento vivido com o empresário Roberto Justus. Nos últimos dias, a apresentadora divertiu ao mostrar um momento de skincare com a primogênita, que fugiu dela para não dividir os produtos.

