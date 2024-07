Alan Severiano exibe registro raro do dia de seu casamento: '20 anos atrás'

Discreto, Alan Severiano exibe clique inédito de seu casamento; apresentador da Globo relembrou dia especial e revelou alguns detalhes

O apresentador da Globo, Alan Severiano, chamou a atenção na rede social ao mostrar um clique inédito do dia de seu casamento com a também jornalista, Rachel Rubin. Nesta terça-feira, 30, o casal completou 20 anos da união e o comunicador resolveu relembrar um pouco do dia especial.

Com um clique ao lado da amada vestida de noiva, Alan Severiano detalhou um pouco de como foi a cerimônia. O jornalista contou que alugou seu terno e que trocaram alianças em uma capelinha branca com portar azuis.

"20 anos atrás, estava ansioso a essa hora, vivendo a expectativa de um momento desejado e importante. Dei um tapa no cabelo, botei a beca alugada e segui até uma capelinha branca de portas azuis. Era sexta-feira. O sax e o violino tocaram, a porta abriu e, diante das pessoas mais queridas para nós, ela surgiu no fim do corredor, linda. A noite fria virou uma tarde ensolarada. Sob a luz alaranjada que atravessava o ambiente, ela se aproximou. Acompanhei aqueles passos como se fossem em câmera lenta, uma alegria que senti poucas vezes. Era meu amor, ali. O momento em que oficializamos nossa história juntos, um brinde, uma dança, a sorte de um encontro casual numa festa de amigos em comum. O 30 de julho frio que se repete hoje, para mim, é uma tarde de sol. Tarde de sexta-feira com ela. Te amo, Rachel", revelou com alguns detalhes como foi o momento marcante.

Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, Alan Severiano contou como conheceu a esposa. Os dois têm duas filhas já adolescentes e um cachorrinho. " Nos conhecemos numa festa de amigos em comum, ela estava na faculdade e eu fazia um curso de locução no Senac na época. Temos até hoje a gravação do momento em que a gente se encontrou", disse na conversa.

ALAN SEVERIANO FORA DO TRABALHO

Apesar do terno no estúdio com ar condicionado na Globo, Alan Severiano mostrou gostar de praticar atividades ao ar livre como andar de bicicleta. "Gosto de fotografar, nadar e pedalar. No último ano, tenho andado mais de bike. Moro perto de duas ciclovias, e um dos prazeres é sair por aí tirando fotos, ouvindo música. Quando o fim de semana permite, uma descidinha para ver o mar e o horizonte me deixa animado", comentou e acrescentou passeios legais para atrair a atenção das filhas adolescentes.

Nascido em Natal, no Rio Grande do Norte, o jornalista contou o que gosta de comer: "A paçoca de carne de sol com feijão verde e macaxeira que a minha mãe faz. Quando vou a Natal, como vários dias seguidos. E se for a um restaurante lá, peço a mesma coisa, com suco de mangaba e sorvete de tapioca de sobremesa, de preferência. Aqui em São Paulo, não abro mão de uma feijoada completa, no restaurante da firma mesmo, para manter a tradição nas quartas-feiras".

Além desses gostos, o apresentador surpreendeu ao dizer que curte cantar. "Em casa, gosto de ler deitado na rede. Me arrisco no karaokê, e às vezes canto umas músicas de óperas italianas... para desespero de toda a família. Sou muito desafinado. Até o cachorro se encolhe", riu ao contar.

Por fim, Alan Severiano apontou quem é sua inspiração no dia a dia. "Só tenho a agradecer às dicas e reflexões da minha mulher Rachel em todos os momentos, e o incentivo das minhas filhas, dos meus pais, parentes e amigos mais próximos. Cada um inspira de um jeito diferente… pelo carinho, pelos conselhos, broncas ou lutas individuais" , mostrou-se muito família.

"Vou citar aqui meu avô Geraldo, que já se foi, e que superou várias dificuldades . De uma família muito pobre, trabalhou duro, fez bicos, foi assistente de mecânico dos aviões americanos na Base Aérea de Natal durante a Segunda Guerra Mundial. Com a minha avó, formou os três filhos. Ele dizia que uma das maiores riquezas do homem era a palavra. Como jornalista, é meu instrumento diário, é com ela que trabalho todo dia" , emocionou ao relembrar suas origens.

