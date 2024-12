César Tralli arranca elogios do público com participação especial em Mais Você: 'Encanta qualquer um'

O apresentador do Jornal Hoje, César Tralli, foi convidado especial do café da manhã no Mais Você nesta sexta-feira, 27

César Tralli (54), atualmente na direção do Jornal Hoje da Globo, tem conquistado uma legião de fãs nas redes sociais por sua simpatia e leveza na condução do jornal da tarde. Nessa sexta-feira, 27, o jornalista e apresentador foi convidado para participar do café da manhã do Mais Você e arrancou elogios do público com a participação especial: "Encanta qualquer um", escreveu um internauta.

Durante o café da manhã no programa de Ana Maria Braga (75), que está sendo guiado pela dupla Fabrício Battaglini(49) eTalitha Morete (40) enquanto a dona da casa está de férias, César foi homenageado com alguns vídeos relembrando sua trajetória como jornalista e fez uma retrospectiva das notícias do ano.

Na web, os internautas ficaram encantados com a humildade do apresentador ao falar sobre seu trabalho no Jornal Hoje: "Faço uma edição histórica do JH. Amanhã é zero, começa tudo de novo. Então, é isso, é esse pé no chão, sabe? Essa consciência de que a gente tem que trabalhar com dedicação, com humildade, valorizar quem está em volta, porque é isso que conta", disse ao vivo.

O jornalista finalizou, ainda, com uma declaração de agradecimento para quem o acompanha: "Quem somos nós, a gente não é melhor do que ninguém, sabe? Eu cada dia mais valorizo quem tá do meu lado, quem eu desconheço, quem eu cruzo na rua, uma pessoa que você dá um abraço, que te pede uma foto, que te pede um vídeo pro filho, pra mãe, pro pai, pra avó. Isso eu dou muito valor, sabe? Esse carinho que as pessoas têm".

Usuários do X (antigo Twitter) aproveitaram o momento para elogiar o carisma de Tralli: "Eu queria tanto ser amigo do César Tralli. A humildade desse querido encanta qualquer um", escreveu um influenciador da rede.

"Não assisto o Jornal Hoje todos os dias, mas sempre que vejo, fico admirado com a empatia do César Tralli. Ele demonstra um lado humano tanto com os repórteres quanto com as pessoas envolvidas nas matérias, trazendo uma sensibilidade rara ao jornalismo", compartilhou outro perfil após a edição de Natal do JH.

Como pode o César Tralli ser o homem mais humilde desse país #MaisVocêpic.twitter.com/z3aPR3Ot5c — Alfinetei (@ALFINETEI) December 27, 2024

Eu queria tanto ser amigo do César Tralli. A humildade desse querido encanta qualquer um pic.twitter.com/TxJjxydECh — Matheus (@odontinho) December 27, 2024

