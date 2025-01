O apresentador Celso Portiolli anuncia a morte da mãe, Dibe Said, neste sábado, 11, e dedica uma homenagem à matriarca, que em vida, criou 12 filhos

O apresentador Celso Portiolli, de 57 anos, anunciou a morte da mãe, Dibe Said Yunes Portiolli, aos 98 anos, neste sábado, 11, por meio de seu perfil no Instagram. A matriarca fazia sucesso nos vídeos publicados pelo filho em suas redes. O titular do programa Domingo Legal, do SBT, é o caçula dos 12 filhos de Dona Dibe.

"Ela foi morar com Deus. Viveu 98 anos, sempre cuidando de todos os seus 12 filhos e sendo tratada com muito amor por todos eles, igualmente pelos netos, genros, noras, sobrinhos, bisnetos e pessoas próximas à família. Todos a amavam muito por ser uma pessoa simples e única", escreveu na legenda da publicação, ilustrada por um vídeo de Dona Dibe.

"Sou grato a Deus por ter nos permitido viver tanto tempo ao lado dela. Viveu 98 anos com muita saúde, lúcida e cercada de carinho. Obrigado, Deus. Receba-a de braços abertos, em nome de Jesus", adicionou.

Ainda não há informações se o apresentador estará no palco do programa Domingo Legal neste domingo, 12. Até o momento Celso não divulgou a causa da morte da mãe.

